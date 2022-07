Anabel Pantoja celebra su cumpleaños en ‘Supervivientes’ recordando a Yulen Pereira

Este jueves Anabel Pantoja vivía una noche agridulce en Supervivientes. Su amiga Ana Luque resultaba expulsada y tenía que despedirse del que era su gran apoyo en la isla en esta recta final del programa. Pero era un día especial para ella porque era su cumpleaños.

De hecho, Ana le cantaba Cumpleaños Feliz antes de irse. Pocos minutos después, Carlos Sobera le decía: “Anabel, tengo que decirte algo muy importante, mucho”. Ella pedía calma porque se acababa de ir su amiga.

“En España son este momento las 12 de la noche, lo cual quiere decir que… ¡Felicidades Anabel! Feliz cumpleaños, 36 años haces ya y los vas a celebrar en un lugar y en un momento muy especial porque todos lleváis en Cayos Cochinos la friolera de 85 días”, decía mientras ellas sonreía de oreja a oreja y recibía los besos de todos sus compañeros.

La alegría de los concursantes era palpable, igual que la emoción y Anabel quiso celebrarlo a su manera, con un poco de twerking. Y es que si unos minutos antes eran lágrimas despidiendo a Ana Luque, luego eran sonrisas por lo conseguido. Así es este programa, una auténtica montaña rusa de sentimientos.

Haber aguantado tantos días en una experiencia tan extrema bien merece una alegría y, por eso, la audiencia ha votado que se merecían una fiesta en Honduras para celebrar el cumpleaños y los días que llevan aguantando las adversidades.

Recordando a Yulen

Yulen Pereira ha visto esa alegría desde el plató. Y sí, Anabel le ha dedicado unas palabras. “Yulen me ha enseñado a verme tranquila, a no estar intranquila, a confiar en alguien cien por cien, a pesar del poco tiempo que nos conocemos, esto se hace muy intenso, como se dice, se magnifica, pero creo que al final esto es puro y yo me he entregado cien por cien y no he podido evitarlo”, decía ella.

“Leo su carta por la mañana y por la noche, estoy todo el día con mis compañeros hablando de él. Pero es verdad que me asusta que llegue a la civilización, se encuentre con su vida de antes y no quiera que yo esté en la suya, me da mucho miedo pero la vida es así. Si llego y está esperándose es porque tenemos que estar juntos y si no… que no, que tiene que estar”, decía.

La felicitación de su madre

Una carta es la que le ha escrito su madre, Mercedes Bernal, que de momento no ha podido leer porque la ha colgado en redes sociales: “Este cumpleaños quizás sea el que no me importe estar lejos de ti porque eso significa que a estas alturas sigues en la isla. Te has demostrado que con esfuerzo todo se consigue en esta vida. Para mí, a día de hoy ya eres mi CAMPEONA. Aunque no leerás estas palabras, te queda muy poquito para llegar hasta donde puedas así que sigue esforzándote MI GUERRERA. Los que quedáis ya en la isla mereceréis ser ganadores pero me gustaría que tú fueras MI GANADORA. Tu madre la que más y mejor TE QUIERE. FELIZ CUMPLEAÑOS, MI VIDA. OJALÁ RECIBAS EL MEJOR REGALO DE CUMPLE LLEGANDO A LA FINAL. (Mi foto preferida) 💚💚💚💚💚💚💚💚💚”.

Seguro que le da like cuando vuelva a España.