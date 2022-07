Ana Luque se sintió morir durante uno de los retos de ‘Supervivientes’: “En mi vida lo he pasado peor”

Supervivientes es un reto personal en todos los sentidos. Es un programa muy extremo que hace que personas acostumbradas a ciertas comodidades, de la noche a la mañana tengan que renunciar a todas ellas y enfrentarse al hambre, la soledad, la superación y, en definitiva, a la supervivencia sin nade más que ellos mismos y sus compañeros.

Eso conlleva una montaña rusa de sensaciones que mantienes las emociones a flor de piel. Y así las tiene Ana Luque que esta semana ha vivido uno de sus momentos más duros y no hablamos ahora de su expulsión.

Tras ser eliminada reconocía que había sido muy feliz estos tres meses en Cayos Cochinos y eso, a pesar de que ha pasado momentos muy malos como el del último reto que les planteaba el pirata Morgan.

Dos de los grandes objetivos que se marcan muchos de los concursantes durante esta experiencia es hacer fuego y pescar. Dos cosas nada fáciles de conseguir. A Ana Luque la hemos visto en alguna ocasión ayudar a conseguir el fuego, pero lo de la pesca, está claro que no es lo suyo.

El pirata Morgan las retaba a pescar un pez cada uno. De no hacerlo perderían algunas de sus pertenencias, una por cada uno de los supervivientes que no lograra sacar un pez del mar. La cosa estaba complicada por el mar estaba muy revuelto.

El mal trago de Ana Luque

“Es una barbaridad”, decía Nacho Palau. Pero no por eso se rindieron y fueron entrando a pescar al mar. Todos conseguían un pez menos Ana Luque que vivía uno de los episodios más angustiosos hasta ahora para ella.

El mar estaba demasiado brava para ella y pudimos ver su cara de angustia en el agua. Finalmente tenía que salir sin su pez. “Que me ahogaba, tía, te lo juro, que me hundía, que he tragado litros de agua. En mi vida he estado tan angustiada”, le contaba a su amiga Anabel Pantoja nada más llegar a la orilla.

Carlos Sobera quiso preguntarle por este episodio en la palapa. “Tiraba la caña, que me estaba ahogando. Tragué litros y litros de agua y cuando tiraba, enganchaba el pez y cuando tiraba para arriba, se iba. No sabes la marea que había. Es que me iba a morir, te lo prometo. Tengo miedo al mar, ahora. Lo pasé francamente mal, te lo prometo en mi vida lo he pasado peor. El pobre Ale cogiéndome de los pies, no te lo puedes creer, un show”, recordaba la experiencia.

También reconoció que todos sus compañeros fueron muy comprensivos con ella pese a que el hecho de que saliera del mar sin un pez les haya costado una esterilla. “De verdad, me dijeron palabras tan bonitas que echaba moquitos y agüita, pero se me quitó todo en seguida”, reconocía.

“Ella lo intentó hasta la saciedad, yo estaba con ella. Se estaba ahogando y tenía miedo y esa era la impotencia”, reconoció Alejandro.

Pero se cumplió el tiempo y no pudo ser. Una experiencia más de superación.