Las conversaciones de sexo vuelven a ‘Supervivientes’ y se habla hasta de trío

A lo largo de esta edición de Supervivientes hemos asistido a varias conversaciones donde el sexo ha sido el tema protagonista. A estas alturas, cuando ya están medio desfallecidos, no se les ha quitado, todavía, las ganas de hablar de estos temas.

“¿No estáis calientes? ¿No estáis con la libido ese ya…?”, preguntaba Anabel Pantoja ahora que ya no tiene a Yulen Pereira a su lado. Ahora el deportista sigue las conversaciones de su chica desde plató.

“No quiero ni pensarlo. Yo no me he tocado la pilila, la pilila así un poco más que no sea sacudirla para mear, ni una sola vez”, aseguraba Nacho Palau.

“Hay unas ganas muy grandes, pero aquí es como que no”, aseguraba Ignacio de Borbón. Anabel le preguntaba al benjamín cuando iba a tardar en hacer un coito. “Lo antes que pueda”, aseguraba él.

Anabel, que llevaba la voz cantante en esta conversación, también le preguntaba a Nacho si en algún momento de la vida no tendría nada con ella. “Sí, tú tienes mucho punto”, contestaba el ex de Miguel Bosé. “Yo estaría contigo una noche, pero que yo me iría a cenar contigo y con Cristian”, aseguraba ella ante la misma pregunta. “Nos podría gustar”, aseguraba él imaginando el trío.

“Yo nunca he hecho un trío”, aseguraba Ana Luque. “Nacho tiene un viaje o dos”, aseguraba Anabel. “Tiene buen cuerpo”, añadía su amiga. “¿Qué me está pasando, amiga?”, acababa preguntando Anabel. “A mí es que me recuerda a mi marido, ya te lo he dicho”, añadía Ana.

“La libido, que tienes unas ganas de salir y tracatrá tracatrá”, le decía a Anabel. Y seguían las preguntas comprometidas en ese terreno. Alejandro le preguntaba si había jugado alguna vez con un helado con su marido. Y reconocía que con chocolate sí y que claro que le había gustado.

“Menudos viajes os vais a dar con vuestros respectivos, y yo con el mío, vamos”, aseguraba la colaboradora de Sálvame. Su amiga aseguraba que su marido era muy bueno y le preguntaba a ella cómo creía que sería Yulen. “Tengo las expectativas altas”, aseguraba ella.

“Él es campeón del mundo de esgrima con la espada, a lo mejor…”, le advertía Alejandro. “¿Tú le has visto haciendo fuego?”, preguntaba Anabel.

Tema para la palapa

Y claro, una conversación tan comprometida no podía dejar de reproducirse en la palapa en la gala de este jueves. “Sí que hace calor por allí”, aseguraba Carlos Sobera que quería saber en qué consistía lo del cirio que había mencionado que quería hacer con su marido.

“Un cirio es hacerlo con mi marido, que están las niñas viéndolo, que llevo tres meses y pico”, decía ella. “La verdad que tenemos mucha hambre, Carlos”, añadía Alejandro.

El presentador también quería saber más del trío de Anabel con Nacho Palau y Cristian. “Es que la imaginación…y aparte que Nacho se ha puesto muy guapo”, aseguraba ella que en ese momento aseguraba que respetaba a Cristian y a Yulen y acababan convirtiendo el trío en un cuarteto. “Nos vamos a comer los cuatro”, decía Nacho.

La que no intervenía en la conversación era Marta Peñate, pero más porque se encontraba enferma que por otra cosa, porque no sería la primera vez que la escuchásemos hablar de sexo.

Está claro que tienen todos muchas ganas de salir de España para comer, ducharse, ver a los suyos y... y sí, también para eso.