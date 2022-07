La preciosa dedicatoria de amor que Joe Jonas ha tenido con Sophie Turner

Joe Jonas y Sophie Turner son una de nuestras parejas 'fav' de todos los tiempos. Su complicidad, su incansable sentido del humor, su admiración mutua y, especialmente, su amor, nos saca siempre una sonrisa.

El cantante y la actriz acaban de ser padres de su segundo bebé y están que no caben en sí de la felicidad que este retoño ha traído a sus vidas. La familia crece y con ella también las incesantes muestras de cariño, tanto en público como en privado.

Aprovechando la ocasión, el mediano de los Jonas Brothers le ha dedicado un vídeo precioso en Instagram que muestra diferentes momentos que ambos han compartido desde que empezaron a salir hasta el presente. "Started from the bottom now we're here" (Empezamos desde lo más bajo, ahora estamos aquí, en la cima), reza la descripción del post, que hace referencia a la famosa canción de Drake con el mismo título.

Una cena romántica, las fotos de las dos bodas que celebraron, tanto en Las Vegas como en Francia, acurrucados en la cama y una selfie en el espejo presumiendo de su más reciente embarazo son las imágenes que protagonizan el clip. Todo ello con la nueva canción que ha lanzado su grupo DNCE llamada Got Me Good, que tiene versos como "Este es el precio, el coste que pago, por enamorarme tan perdidamente de ti en menos de un día" (This is the price / cost that I pay / for falling so hard for you in less than a day).

¡No se puede estar más enamorado! Y nosotros morimos de amor con ellos.