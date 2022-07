Rosalía se posiciona como una de las favoritas para los Grammy 2023, pero no es la única

Aunque todavía quedan 7 meses para la celebración de los Grammy 2023, hay muchas personas que ya están haciendo sus predicciones y apuestas para las nominaciones. Recordemos que los premios se llevarán a cabo el 5 de febrero de 2023 en Los Ángeles, se trata de la 65º edición y se añadirán cinco categorías.

Estos nuevos galardones serán para el Compositor del año (no clásico), Mejor banda sonora de videojuegos, Mejor interpretación de música alternativa, Mejor álbum de poesía de palabras habladas y Mejor canción para el cambio social.

Desde la web de apuestas Gold Derby ya están haciendo sus predicciones para la gala y han creado una lista de 20 artistas que son candidatos a ganar el Premio al Álbum del Año y el Premio a la Grabación del Año. Estas quinielas las llevan a cabo por las opiniones de los usuarios de su página web, por lo que estarán en constante actualización durante la temporada.

“Motomami” de Rosalía, único disco español en la lista

Lo que hay que resaltar es que solo encontramos (de momento) a una artista española en la larga lista de cantantes que se posicionan como favoritos. Aparece con su último disco, Motomami, con el que ahora está llevando a cabo su gira internacional, pasando por España con LOS40 como emisora oficial.

En su historial con los Grammy, Rosalía tiene 10 Latin Grammy incluyendo a Mejor Álbum del año con El Mal Querer en 2019. Es por ello y por el éxito que ha tenido este nuevo disco que la barcelonesa sea una de las favoritas para esta nueva nominación.

“Un verano sin ti", Bad Bunny

El puertorriqueño no para de ganar seguidores (si es que todavía puede más) gracias a su último disco, que ya posiciona muchos de sus temas como canciones del verano. Por esta razón no podía faltar en esta lista de nominaciones favoritas por el público.

A lo largo de su carrera, Bad Bunny ha ganado dos premios Grammy, pero no ha sido nominado a Álbum del Año. Quién sabe si el año que viene sí se lleva el galardón.

“Harry´s House”, Harry Styles

No podía faltar Harry Styles con su último disco, que sigue siendo número 1 después de muchas semanas en las listas más importantes de la música. Además de ser el Top ventas y todos los buenos comentarios que está recibiendo por redes sociales.

Lo último que sabemos es el lanzamiento del videoclip de Late Night Talking, donde cambia la extravagancia a la que nos tiene acostumbrados por la comodidad de una fiesta de pijamas. En la gala de los Grammy hay que recordar que nunca ha sido nominado a Álbum del Año, pero si ganó el Premio a Mejor Interpretación en 2021 con Watermelon Sugar.

“Renaissanse”, Beyoncé

Beyoncé ya está más que acostumbrada a recibir esta clase de premios. Ha ganado 28 galardones a lo largo de su carrera, convirtiéndose en la mujer más premiada de la historia. Entre ellos tenemos premios al Álbum del año por I Am... Sasha Fierce, Beyoncé y Lemonade.

Además, contó con una nominación adicional como artista destacada en The Fame Monster de Lady Gaga, aunque todavía no ha podido ganarlo.

“=”, Ed Sheeran

Otro de los favoritos para la nominación es Ed Sheeran. Después de ganar el juicio en el que se le acusaba de plagio, el británico ha sido noticia por la actuación sorpresa junto a Burna Boy en un ascensor.

En su historia con los Grammy, el pelirrojo ha ganado cuatro premios, incluido el galardón a Canción del año por Thinking Out Loud. En Álbum del año obtuvo una nominación con X. Además de otras adicionales con Red de Taylor Swift y Beauty Behind the Madness de The Weeknd.

“Keys”, Alicia Keys

Alicia Keys también está incluida en la lista, entre muchos otros. Hace unas semanas pudimos disfrutar de la cantante en nuestro país, ya que pasó por el Palau Sant Jordi de Barcelona y el Wizink Center de Madrid. No lo hizo sola, Belén Aguilera tuvo el placer de ser su telonera en el concierto de la capital catalana.

En su historia con los Grammy, la cantante ha ganado 15 premios en su carrera y ha sido nominada dos veces a Álbum del año, con The Diary of Alicia Keys y el galardón a Artista Destacada en Girl de Pharrell Williams.