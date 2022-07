La película de acción real de ‘Lilo y Stitch’ se pone en marcha

La adaptación a acción real de Lilo y Stitch lleva varios meses recorriendo los despachos de la Factoría Disney sin que pareciera que nadie fuera capaz de dar luz verde al proyecto. Pero para alegría de sus millones de incondicionales en todo el mundo la peli ya está en marcha.

El remake, la nueva versión o adaptación (como prefiráis llamarla) ya es una realidad e incluso tenemos ya el nombre del director que se pondrá tras las cámaras: Dean Fleischer Camp, el realizador que dirigió el falso documental Marcel The Shell with Shoes on.

De momento los productores, Dan Lin y Jonathan Eirich de Rideback, y el productor ejecutivo Ryan Halprin están buscando al guionista adecuado para llevar a Lilo y a Stitch a la vida y parece que el mejor colocado es Chris Kekaniokalani Bright quien ya consiguiera triunfar con su guión de Moana (Vaiana).

Lilo y Stitch empieza a dar sus primeros pasos hacia la gran pantalla sin que de momento exista una fecha orientativa de estreno. Pero casi con total seguridad eso no se producirá antes de 2024 o 2025 teniendo en cuenta los proyectos que ya están en marcha y que se estrenarán próximamente como Blancanieves o La Sirenita, entre otros.

¡Lilo & Stitch ya son mayores de edad! 🥳🎂

Hoy hace 18 años que su amistad llegó a los cines. pic.twitter.com/lF4lt5JfC7 — Disney España (@DisneySpain) June 21, 2020

La factoría Disney sigue reviviendo algunos de sus clásicos y en el 20º aniversario de su estreno, Lilo y Stitch se suman a la ya larga lista de películas de acción real que hemos disfrutado: El Rey León, Aladdin, Mulan... El plan original era que el lanzamiento se produjera en Disney+ pero después de los retrasos que ha acumulado el proyecto y la recuperación tras la pandemia, la película irá a los cines sin ningún género de duda.

Un 21 de junio de 2002 llegaba a las carteleras internacionales una de las películas de la Factoría Disney que destacan por su diversidad y tolerancia. Lilo y Stitch se estrenaba hace 20 años para conquistar a la audiencia con la historia de un alienígena, el Experimento 626, que llega por accidente a Hawaii y, a pesar de estar diseñado para destruir todo lo que encuentre a su paso, logra formar su verdadero hogar en el seno de una familia desestructurada: la de Lilo y Nani, dos hermanas que se han quedado solas tras la muerte de sus padres en un accidente. Una familia "rota" que vuelve a recomponerse con la llegada de Stitch a sus vidas, al que conocen por casualidad tras adoptarle en una perrera.