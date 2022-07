C. Tangana recibe una preciosa felicitación de cumpleaños de su novia Rocío Aguirre

Este sábado, 16 de julio, C. Tangana ha soplado 32 velas. El Madrileño ha cumplido años. Lo ha hecho en su mejor momento profesional, donde el éxito no para de llamar a su puerta y el público solo quiere escuchar nuevas canciones de él. De hecho, tal es el furor por el artista que ha anunciado su gira por Latinoamérica. Sin cantar ni afinar Tour cruzará el charco a partir de octubre. Porque sus fans de latinoamericanos están deseando verle en directo. Solo hay que ver el Sold Out que ha conseguido en el Movistar Arena de Buenos Aires en tan solo dos días. ¡Una auténtica proeza!

Pero no solo en lo profesional le sonríe la vida a Antón. El cantante también está feliz en lo personal. C. Tangana lleva tiempo saliendo con la fotógrafa Rocío Aguirre. Se conocieron en 2020, justo antes de la pandemia, cuando el intérprete de Tú me dejaste de querer se encontraba rodando un documental sobre su gira por Latam.

Aunque la pareja no es de mostrar públicamente su relación, en ocasiones especiales comparten algunos posts. De este modo, Rocío ha querido felicitar a su chico en su cuenta de Instagram con una publicación muy especial.

La artista ha subido tres imágenes muy especiales. En la primera vemos a Antón dándole un beso en la mejilla a su chica. La foto está borrosa, pero se distingue la bonita sonrisa de la joven. En la segunda vemos a Antón vertiendo agua caliente sobre una taza en un restaurante. En la tercera podemos ver a Rocío sentada en la misma mesa de la imagen anterior, apoyando su cabeza sobre la mano.

Junto al post, Rocío le ha dedicado unas bonitas palabras a su pareja: “Feliz cumple beibi

Haces que sienta que me va a explotar el corazón de amor”.

Su chico se ha limitado a comentar con unos emojis de corazones el post. Sin duda, a nosotros si que nos va a explotar de amor el corazón con este post. Y es que nos encanta que a Antón le vaya tan bien en el amor. ¿Cuántas canciones le habrá escrito ya a Rocío?