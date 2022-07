J-Hope estrena ‘Jack In The Box’, un álbum debut que expresa quién es realmente

El primer álbum debut de uno de los integrantes de BTS ya está aquí. J-Hope ha estrenado Jack In The Box, un trabajo de 10 canciones en el que enseña qué tipo de música es capaz de hacer y del cual se siente muy orgulloso. Pudimos escuchar un adelanto con MORE, donde las influencias y el sonido que podría tener todo el disco eran muy notables.

Con una introducción y un interludio, J-Hope nos enseña su esencia, gracias al uso exclusivo de su voz, sin ninguna colaboración por medio. Quiere transmitir su propia narrativa y su historia como persona en un trabajo del que se muestra muy contento y con mucha confianza. “Definitivamente revela un lado un poco más oscuro de mí, un aspecto diferente de mí mismo”, habló para una entrevista en Variety.

MORE fue la primera canción que mostró de Jack In The Box, pero no ha sido el único single. Arson es el tema de cierre del álbum y ha querido realizar un videoclip con él. Hace una metáfora para hablar del fuego que tiene, difícil de apagar, mientras todo arde a su alrededor. “Encendí una pasión por mí mismo, para seguir mi carrera, para seguir mi música. Pero mirando hacia atrás, se salió de control y todo el mundo a mi alrededor está en llamas”, explicó en Variety.

j-hope (Arson)' Official MV

Pandora’s Box, STOP, Equal Sign, What If..., Safety Zone y Future son el resto de canciones que conforman el álbum. El estilo rebelde se combina a la perfección con el funk, pero, sobre todo, con el hip-hop puro de la vieja escuela, ya que es lo que más utiliza a lo largo de todos los temas.

Un primer disco con el que se prepara para debutar como cabeza de cartel en el Festival Lollapalooza de Chicago, que se celebrará en la ciudad estadounidense del 28 al 31 de julio. Consigue así un hito para los artistas surcoreanos al coronarse como el primer cantante de dicho lugar en estar en la primera línea un evento de estas características.