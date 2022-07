BTS tendrá sus propios programas en Disney +: desde una película hasta una serie documental

A pesar de que BTS anunció un descanso como grupo, las noticias en referencia a ellos no dejan de suceder. Sus miembros ya han comenzado a realizar sus primeros proyectos en solitario, como es el caso de J-Hope, con el tema More y el anuncio de su álbum debut, o Jungkook con su colaboración con Charlie Puth en Left and right. Sin embargo, los planes que tienen como banda de K-pop continúan formándose y nos dejan anuncios tan geniales como este.

BTS tendrá sus propios programas dentro de la plataforma de Disney +. Es un acuerdo al que han llegado The Walt Disney Company Asia Pacific con HYBE Entertaiment para expandir el mundo de este conglomerado en Corea del Sur. Según ha adelantado The Hollywood Reporter, el grupo tendrá tres proyectos exclusivos donde aparecerán como agrupación o simplemente alguno de sus miembros.

El primero de ellos es BTS: Permission to Dance on Stage – LA, una película en 4K con la que se podrá disfrutar en grandísima calidad de uno de los primeros conciertos que realizó el grupo surcoreano después de la pandemia y delante de miles de personas. Un show grabado en Los Ángeles, en noviembre de 2021, y que corresponde con una gira que hizo la banda por todo el mundo. En este caso, este evento fue uno de los más taquilleros de todo el año.

Por otro lado, In the Soup: Friendcation es otro de los proyectos para Disney + en el que estará presente un solo miembro del grupo y no todo BTS. V será parte del elenco de estrellas que formarán parte de este reality show en el que se irán de viaje y harán diferentes actividades. Una buena oportunidad para poder ver al artista en otra situación diferente a la de ser cantante.

Finalmente, BTS Monument: Beyond the Star será el último de los tres programas que tendrán relación con el grupo. Una serie documental que sigue la carrera de la banda y hace un repaso de todo lo logrado estos nueve años. Desde la vida diaria hasta los pensamientos de cada uno de los miembros. Estará disponible en Disney + en 2023.

“Esta colaboración representa nuestra ambición creativa: trabajar con creadores de contenido icónicos y estrellas principales en Asia Pacífico para que el público general pueda disfrutar su talento de múltiples maneras”, dice Jessica Kam-Engle, directora de contenido de APAC de Disney. Una apuesta especial para los seguidores de BTS.