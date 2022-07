La increíble historia de 'Blood on the Dance Floor' de Michael Jackson, que cumple 25 años de su Nº1 en LOS40

Aunque fue compuesta en 1991 directamente para entrar en el disco Dangerous, no llegó a publicarse hasta seis años después en Blood On The Dance Floor: HIStory In The Mix. De hecho, continúa siendo hoy en día uno de los discos de remixes más vendido de la historia. Como curiosidad, este álbum con cuatro canciones inéditas en las que Michael Jackson canta a la promiscuidad, su imagen pública y las drogas, va dedicado en los créditos a Elton John.

Michael Jackson conseguía su decimoprimer Nº1 en LOS40 con esta canción sobre un crimen sangriento. El tema ya es considerado como uno de los éxitos imperecederos del rey del pop, y la historia de su creación es, cuanto menos, curiosa. Joe Vogel, autor del libro Man in the Music: The creative life and work of Michael Jackson, explica cómo se creó después de entrevistarse con el productor que la compuso.

Una noche de junio de 1990, en lugar de estar en una fiesta de cumpleaños a la que estaba invitado, el productor y músico Teddy Riley estaba trabajando en una melodía para Michael Jackson. "Le dije al grupo que tenía mucho trabajo que hacer", recuerda Riley. Michael era mi prioridad. Iba a California para encontrarme con él pronto y quería que llevara mi mejor trabajo", dijo poco después. Una decisión que pudo haberle salvado la vida.

Poco después conoció la triste noticia de la cual podía haber sido protagonista. Alguien había disparado en la pista de baile de la fiesta a la que habría acudido si no tuviera trabajo. A sus 23 años, Riley ya había pasado por situaciones muy traumáticas, como el asesinato de su hermano y de su mejor amigo. En ese momento, estaba trabajando en algo agresivo, amenazante, algo que sonaba muy contundente pero no tenía título.

Michael Jackson - Blood On The Dance Floor (Official Video)

Jackson estaba buscando en ese momento un sustituto para su productor, Quincy Jones, y tenía muchas esperanzas puestas en Teddy Riley, famoso por fusionar el jazz, el hip hop y el R&B. Desde Bad, Michael Jackson era muy partidario de esta mezcla de géneros, y este profesional podría funcionar.

Cuando se encontraron días después de esa tragedia en Neverland, el rey del pop se quedó prendado de lo que escuchó, especialmente de ese material que Riley estaba creando la noche en la que ocurrió esa tragedia. Eso sí, Jackson nunca supo en qué contexto había trabajado sobre ella. Semanas después. La casualidad quiso que el artista bautizara la canción con un título que no podía ser más adecuado: Blood on the Dance Floor (Sangre en la pista de baile). A Riley se le puso la piel de gallina. "Fue como si profetizara ese disco. Sintió el estado de ánimo".

