Villano Antillano se convierte en la primera mujer trans en entrar en el Top 50 Global de Spotify

El productor argentino Bizarrap se está convirtiendo en las últimas semanas en uno de los nombres más importantes de la música, no solo en el ámbito urbano sino a nivel internacional. Su sesión 52 con el artista canario Quevedo lleva dos días situado en el Top 50 Global de Spotify, siendo la primera vez en la historia que un artista canario ocupa este puesto, desbancando a la invatible Running Up That Hill (A Deal With God) de Kate Bush (que sigue cosechando éxitos tras su aparición en la cuarta temporada de Stranger Things) y As It Was de Harry Styles, que sin duda se ha convertido en una de las canciones que marcarán este 2022.

Recibiendo la felicitación de artistas tan importantes como Bad Bunny, ahora Bizarrap ha logrado una segunda entrada en esta lista de éxitos a nivel global de la mano de la trapera puertorriqueña Villano Antillano, que ha conseguido de esta manera hacer historia convirtiéndose en la primera mujer trans en entrar dentro de la lista.

Casi 1,4 millones de reproducciones de la canción en las últimas 24 horas han hecho posible este acontecimiento, con un tema que roza los 50 millones de reproducciones apenas un mes después de su lanzamiento. Además, son más de 7 millones los oyentes que recibe La Villana mensualmente desde que la sesión con Bizarrap salió a la luz, convirtiéndose en una verdadera plataforma para artistas con la calidad musical y el talento que la puertorriqueña demuestra con cada tema, pero que sin una oportunidad así hubiese sido difícil conocer.

Ahora, la cantante puede disfrutar de las mieles del éxito mientras sigue sacando música. Su último tema se estrenaba hace tan solo unos días, el pasado 14 de julio, KLK, con el que sigue utilizando el trap (unido esta vez a sonidos R&B y dance) como medio de expresión para transmitir sus mensajes anti machistas y a favor de los derechos del colectivo LGTB.

Con este nuevo hito histórico, Villano Antillano abre la puerta a que la música urbana y protagonizada por artistas LGTB sea escuchada internacionalmente, ocupando unos espacios que hasta hace poco tiempo solo estaban reservados para una minoría. Cada vez hay más diversidad y cada vez nos gusta más, demostrando que la villana, la adversaria, la top y la "jefa de esta secundaria" ha llegado para quedarse.