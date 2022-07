La Playa de Rodas (Vigo), ¿podría colarse en la lista de mejores playas del mundo?

¿A quién no le gustaría perderse en una isla con playas de arena blanca y aguas cristalinas? Y lo mejor... ¿A quién no le gustaría tener que hacer un largo viaje para disfrutar del paraíso? Seguro que ya te has imaginado sumergiéndote en un auténtico edén, ¿verdad? Relajándote y disfrutando de cómo el salitre tiñe tu piel de un color blanquecino. Déjanos decirte que todo es posible y que se encuentra más cerca de lo que crees porque está dentro de nuestra geografía española.

Y es que son muchas las playas españolas que podrían trasladarte al mismísimo paraíso, pero solo hay una que realmente podría considerarse un auténtico tesoro natural: la playa de Rodas, un litoral que une la isla de Monteagudo con la isla do Faro, pertenecientes al archipiélago de las Islas Cíes, situado en la ría de Vigo. Cuenta con más de 1.000 metros de largos y 60 de ancho, además se encuentra rodeado de un grandioso entorno natural, ya que abraza el lago de Dos Nenos, de alto valor ecológico por su biodiversidad.

Con estos condicionantes más una bandera azul, la playa de Rodas podría convertirse en uno de los rincones más aclamados de nuestro territorio y sí... También en uno de las mejores playas del mundo compitiendo con las del mismísimo litoral cairbeño. De hecho, no es de extrañar que precisamente por eso el medio británico The Guardian, le otorgarse el título de mejor playa del mundo en el año 2007. Algo que no sabemos si volverá hacer este año.

Rodeada por el Atlántico, la playa de Rodas brilla por el color turquesa de sus aguas que, junto con la arena blanquecina, crean una estampa idílica que podrían ser la imagen de una postal caribeña. Se trata de un oasi y un remanso de paz y serenidad, al que no llega el ruido ni el ajetreo de la vida turística. El punto de desconexión perfecto para poner tu mente en blanco y disfrutar del sonido de las olas y las gaviotas que vuelan por el paraje natural, el cual está repleto de pinos y eucaliptos.

Requiere autorización previa

Para los que todavía no lo sabéis, las Islas Cíes pertenecen a esa lista de parques naturales protegidos de nuestro país, aunque también fueron incluidas en las zonas naturales marítimas-terrestrse de las Islas Atlánticas de Galicia, en las que ya están incluidas las islas de Ons, Sálvora y Cortegada.

Esto significa que para poder disfrutar de sus aguas y sus increíbles paisajes necesitas pedir una autorización expresa a la Xunta de Galicia, ya que es un espacio protegido y se vela por mantener su valor ecológico.

Y pese a que es un paraje de ensueño, solo los más valientes se atreven a sumergirse en sus frías aguas. Durante el verano, las visitas a la playa de Rodas se intensifican, desde diferentes puntos de la península. Para llegar a este paraíso necesitas contratar un servicio de traslado que te lleve hasta este punto.

Al ser un espacio protegido tienes que tener en cuenta que no hay nada alrededor, excepto un camping que como podrás intuir siempre está lleno. Si te das prisa puede que todavía encuentres un hueco, aunque para eso antes necesitas disponer del permiso correspondiente. Algo similar sucede si a esta playa te acompaña tu perro o deseas realizar alguna actividad acuática, ya que para todo se requiere una autorización.