Dani Martín le dedica unas bonitas palabras a Rosalía: “es un ángel. Un ser especial y único”

Dani Martín lleva unas semanas muy reflexivo subiendo post de Instagram donde habla sobre el amor propio y el camino que tienen que hacer los artistas para estar en el lugar que les corresponde. También les alaba, como es el caso de Fito y Fitipaldis. Sin embargo, la última cantante que ha ensalzado es Rosalía.

El madrileño ha caído en las redes de nuestra Motomami favorita y no es para menos. Lo hace después de que Rosalía actuase en su gira en el Wizink Center de Madrid, por partida doble. No sabemos si Dani Martín fue a verla en directo, pero le dedicó unas emotivas palabras en una de sus historias de Instagram. El intérprete de No, No Vuelve define a la catalana de una manera preciosa: “es un ángel. Un ser especial y único”.

Se muestra orgulloso de ver a una artista de estas características y que es capaz de realizar música y conciertos que encandilan a todo el mundo que la ve. “Es un orgullo que a Rosalía le vaya tan bien y que genere todo lo que genera”, sigue en su texto en Instagram. Unas palabras muy importantes de un músico que no toca el mismo género musical que ella y que, sin embargo, no tiene problemas en reconocer su talento y lo que vale.

Palabras de Dani Martín a Rosalía / Instagram: _danimartin_

Dani Martín no es el único artista que ha quedado encantado con Rosalía y el espectáculo brutal que es capaz de hacer en el Motomami World Tour. Durante sus conciertos en Madrid, varios famosos se unieron a las gradas del Wizink Center para cantar éxitos de la catalana como Hentai, Dolerme y Malamente.

Personajes públicos de todas las áreas han visitado a Rosalía. Directores de la talla de Pedro Almodóvar; profesionales de la interpretación como Inma Cuesta y Pedro Pascal; artistas como Residente y Chanel; influencers como Georgina; y personas del mundo televisivo como Belén Esteban fueron solo algunos de los que pudieron disfrutar del Motomami World Tour en la capital española.