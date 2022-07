La recomendación musical más personal de Dani Martín: “Es mágico, como él”

Probablemente no exista nada más maravilloso que compartir la música que te apasiona con la gente que te rodea. Y da igual que te llames Nacho Herrero que Dani Martín porque descubrir un artista, una canción o un disco a alguien a quien puedes cambiar la vida con ello no depende de quién sino de qué. El ex Canto del Loco nos ha dejado en sus redes sociales su recomendación musical más personal.

Su nombre es Iñaki García y su obra, Es para mí, ha centrado la última publicación en las redes sociales del cantante madrileño. La historia para recomendar este álbum comienza 18 años atrás y está repleta de buenos y malos momentos, como buena historia que se precie de serla.

"En el año 2003, cuando grababa Estados de Ánimo, conocí a Iñaki en el Moby Dick, en un concierto de no recuerdo quién. Al hablar con él, de repente resultó que nos conocíamos por su primo Alberto, vecino de Alalpardo. Como yo en aquella época, y siempre en mi corazón, por algo extraño le recordaba en las fiestas del pueblo con un sombrero de paja. Le invité a los estudios Eurosonic a que escuchara lo que estábamos haciendo. Le puse YNVASCA y le dije: “Esto es un hit, ajjajajajaja”. Desde aquel día y hasta 2007, estuvimos juntos tocando, bebiendo y riendo mucho. Por alguna extraña razón, alguien intentó separarnos, pero la vida nos volvió a querer juntar, sobre todo nosotros dos" empieza explicando Dani Martín.

Iñaki García fue también testigo de un momento duro para nuestra música pero que nos regaló la oportunidad de conocer un poco más de cerca a Dani Martín sin ese Canto del Loco: "Recuerdo el día que llamé a Iñaki en 2009 para decirle que El Canto se acababa y que quería que formara parte de mi proyecto como pianista, productor, opinador, porculero… y la historia nos volvió a juntar hasta hoy. Después de este segundo reencuentro, haber producido juntos, compuesto, viajado por todo el mundo, conocido cientos de personajes, anécdotas… Hoy seguimos juntos sólo por un motivo: porque nos apetece. Os lo aseguro. Y no, no ha muerto, está muy vivo, más que nunca. Ha compuesto, grabado, ejecutado, un disco fantástico. Autoproducido, autoeditado, que podéis disfrutar mientras leéis, conducís, hacéis el amor u os enfadáis con alguien. Es mágico, como él; es único, como él".

Para aquellos que os estéis preguntando donde poder escucharlo, no os preocupéis porque el madrileño ya ha pensado en vosotros: "Podéis adquirirlo en latiendadedani.com y en todos nuestros conciertos en nuestras tiendas de merchand. Ha hecho un formato único y precioso. Gracias ser insoportable y mágico, cada día me gusta más estar contigo los ratitos que estamos. Te quiero y te admiro. Felicidades".

Un mensaje emocionante, repleto de anécdotas bonitas (y otras no tan bonitas) y con una gigantesca sinceridad sobre lo que supone la figura de este músico sobre un nombre propio de nuestra industria musical como es el de Dani Martín. Ahora que llega el fin de semana es el momento de darle una oportunidad a la recomendación del solista. Porque puede ser un disco que cambie tu vida. ¡Qué viva la música!