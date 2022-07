Shakira con Rauw Alejandro, Becky G con Karol G y Harry Styles, enfrentados por el Nº1 este sábado

Este sábado viviremos una edición muy especial de #Del40al1CocaCola: desde el Salón Carlos V de Puy du Fou (Toledo), un increíble parque temático basado en episodios de la historia de nuestro país. Así que nosotros nos preguntamos: ¿qué canción hará historia en la lista? Parten como líderes Becky G y Karol G con MAMIII, y la Bichota es doblemente favorita porque tiene su tema en solitario, Provenza, en el #4 (ya fue número uno dos semanas consecutivas). También se encuentran con muchas posibilidades Harry Styles, que está en el #2 con As it was y Shakira con Rauw Alejandro con Te felicito (ambas con otras dos semanas ya en el primer puesto).

Podría darse el caso de que Glass Animals recuperasen la medalla de oro con Heat waves (#5), lo cual sería para lanzar cohetes, pues aparte de que ya se la colgaron dos veces ostentan actualmente el récord de permanencia, ya que llevan en lista 37 semanas. No menos atención merece Justin Quiles, que aún no ha sido número uno con Colorín colorado y se sitúa en el #6.

La lista podría dar un vuelco importante con la incorporación de las cinco canciones que esta semanas optan a sendos puestos como candidatas. Se trata de Las 12, de Ana Mena y Belinda; París, de Morat y Duki; Huesos, de Pignoise; Camaleón, de Belén Aguilera; y Latidos, de Polo Nández. Ojo, porque Ana Mena podría verse con cuatro temas en el chart. Por cierto, Polo Nández será el invitado de Tony Aguilar en esta edición del programa; nuestro director charlará con el joven leonés, al que sin duda conoceremos mejor, y le pedirá que otorgue su Voto VIP.

Por votar en antena (llamando al teléfono gratuito 900 35 40 40) habrá un regalo muy jugoso para los y las fans de los superhéroes de Marvel: seguimos celebrando el estreno en cines de Thor: Love and Thunder, y con ese motivo obsequiaremos con el Funko Pop de Spiderman, que luchó junto a todos los Vengadores para vencer a Thanos ni más ni menos que con el traje que nuestro querido Iron Man preparó para él.

A lo largo de cuatro horas trepidantes os pondremos al día de la actualidad musical, miraremos al pasado en La Máquina del Tiempo, presentaremos nuevos candidatos y lo daremos todo para que paséis una mañana de sábado inolvidable, tanto si nos acompañáis en directo en Puy du Fou como si nos seguís desde casa (o desde donde sea). ¡Os esperamos!