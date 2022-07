‘Bohemian Rhapsody’: Un hito visual de Queen que batió récords y rompió reglas

Con Bohemian Rhapsody nació un extraordinario hito visual. Además de ser una canción rompedora que todavía sorprende por su audacia, su videoclip encaja a la perfección con el término de 'icónico'. Entre otras muchas cosas, porque en Julio de 2019 superó la cifra histórica de 1.000 millones de visitas en YouTube. Sorprende saber que el motivo por el que Queen lo rodó fue evitar aparecer en Top of the Pops.

"Un enorme éxito o un fabuloso fracaso"

Bohemian Rhapsody rompió todas las reglas. Era una obra épica, de seis minutos, sin estrofas ni estribillos, muy alejada de la estructura habitual de la mayoría de los singles. Su creador, Freddie Mercury, la definió como 'mock opera' (opereta) y, aunque su significado es un misterio, dejó algunas pistas: “Es una de esas canciones con tanta sensación de fantasía… creo que la gente debería solo escucharla, pensar en ella, y después sacar sus propias conclusiones".

Fue el primer single del cuarto álbum del grupo, A night at the opera (1975), a pesar de la renuencia de EMI que pensaba que no iba a funcionar. De hecho los ejecutivos del sello sugirieron que la desecharan por su larga duración o que la publicaran en un EP. Los cuatro miembros de la banda hicieron frente común y, de forma unánime, se opusieron e insistieron: Bohemian Rhapsody era la opción perfecta a pesar de exceder los 3 minutos convencionales. Queen sabía que era una canción sin precedentes y que "podría ser un enorme éxito o un fabuloso fracaso", como dijo Mercury en una entrevista radiofónica. Fue lo primero: un impacto instantáneo.

Un video para evitar aparecer en televisión

Bohemian Rhapsody salió el 31 de Octubre de 1975 y si Queen decidió grabar un vídeo del tema, no solo fue para promocionarlo. Su motivación era otra: evitar aparecer en el famoso show de la televisión británica Top of the Pops. No querían tocar su 'mock opera' en directo porque, según fuentes cercanas, el grupo pensaba que no podría hacer justicia a la composición de Freddie. Su complejidad entrañaba una gran dificultad para interpretarla sobre el escenario y no querían aparecer moviendo los labios.

Si embargo, según Brian May, simplemente no querían salir en el programa: "Top of the Pops no tenía buena reputación entre los músicos. La verdad es que a nadie le gustaba". Además, la banda estaría de gira en la fecha prevista para su aparición en el popular espacio musical. Un vídeo solventaría el problema.

"Estábamos en el pub 15 minutos después "

El 10 de Noviembre de 1975 se rodó el clip de Bohemian Rhapsody en los Elstree Studios, el lugar donde la banda ensayaba entonces para la gira. El grupo había contratado al director Bruce Gowers (quien alcanzó el reconocimiento internacional gracias a este trabajo). Los cuatro se divirtieron mucho durante el rodaje y todos se involucraron y discutieron ideas.

El resultado fue un vídeo rompedor en el que la banda recreaba su icónico posado en la portada de Queen II. El fotógrafo Mick Rock se encargó de la imagen

El coste total fue de 4.500 libras y tan solo tardaron cuatro horas en grabarlo (cinco más para editarlo). Según recuerda Gowers: "Empezamos a las 7:30, terminamos a las 10:30 y estábamos en el pub 15 minutos después".

Mercury a lo Marlene Dietrich

El resultado fue un vídeo rompedor en el que la banda recreaba su icónico posado en la portada de Queen II (el segundo álbum de la banda había publicado en 1974). El fotógrafo Mick Rock se encargó de esa imagen en blanco y negro en la que Mercury aparece con su pose favorita a lo Marlene Dietrich. La instantánea está inspirada en una similar de la actriz alemana en la película Shangai Express de 1932. Según Rock: "Fue uno de esos flashes de inspiración que se dan algunas veces".

Esa era la imagen favorita de Queen. Por eso el clip comienza así, con los cuatro en formación de diamante, sus cabezas inclinadas hacia atrás, sobre un fondo oscuro, mientras cantan a cappella "It this the real life…".

Juntos en la habitación de un hotel

El 20 de Noviembre de 1975, tan solo 10 después de su grabación, el nuevo vídeo se estrenó en Top of the Pops. Antes de su emisión, ningún miembro de la banda había visto la edición final. La vieron por primera vez juntos en la habitación de un hotel. Efectivamente, Queen no hubiera podido aparecer en el famoso show en ningún caso, estaba de gira por Reino Unido presentando el nuevo disco. El 19 de Noviembre habían tocado en Cardiff (Gales) y el 21 se presentaban en Taunton (Somerset).

El clip de Bohemian Rhapsody supuso el nacimiento de un hito visual. Fue una magnífica pieza de marketing que consolidó el vídeo como herramienta esencial para la promoción discográfica. Una semana después de la emisión del clip, el single ya era nº1 en Reino Unido, comenzado un un reinado de 9 semanas consecutivas (record en esa época). Mamma mia de ABBA destronó a la 'Reina' a finales de Enero de 1976.

1.000 millones en YouTube

Más de cuatro décadas después, en Julio de 2019, el clip de Queen hizo historia cuando sobrepasó oficialmente los 1.000 millones de visitas de YouTube. Se convirtió así en el primer video anterior a los 90s que alcanzaba ese logro en la plataforma. Para celebrarlo, la banda lanzó una versión remasterizada en su canal de YouTube. Según Lyor Cohen, director internacional de música de YouTube, se trata de “una obra maestra sonora y cinematográfica, una de las canciones más imperecederas de todos los tiempos".