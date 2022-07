Barcelona dice adiós al tabaco: prohibirá fumar en todas sus playas a finales de julio

Ya es oficial. Barcelona prohíbe fumar en todas sus playas. Una medida que entrará en vigor en una fecha que podría variar entre el 25 y 29 de julio, aunque todavía está por determinar el día. En cualquiera de los casos, esta normativa da un volantazo al tabaco y apuesta por los espacios libres de humo. Aunque es importante que sepas que esta medida no solo se limita a la temporada de verano, sino que estará también vigente el resto del año. Eso sí, habrá una excepción importante: en los chiringuitos de playa sí estará permitido fumar.

¡Se acabó el tabaco! Una medida que seguro que los apasionados del cine de verano en la playa aplaudirán mucho porque ya no tendrán que moverse para que el humo no les llegue. En cualquiera de los casos, esta normativa recoge que no se pondrá consumir tabaco ni ningún aparato que libere nicotina dentro de las playas, tanto dentro como fuera del agua. Por lo que, si en los bares lo más habitual es salir a la puerta a tomar unas caladas, ahora en las playas de Barcelona sucederá lo contrario: todos aquellos que deseen fumar tendrán que acercarse hasta el chiringuito para matar al mono.

Tras un proyecto piloto entre abril y junio, el Ayuntamiento de Barcelona ha decretado oficialmente que las playas serán nuevos espacios alejados de humos y alejados de colillas por la arena. Durante estos meses, el Consistorio ha tratado de informar y concienciar a la ciudadanía sobre las ventajas que tiene esta medida para el medio ambiente y la salud de los presentes.

Aunque el pasado año, el ayuntamiento dirigido por Ada Colau ya prohibió fumar en las playas de la ciudad durante los meses de verano. Desde entonces, la sociedad ha estado muy dividida, aunque son muchos los que coinciden en que se trata de una medida histórica que dará mucho qué hablar.

La nueva ordenanza municipal

Tras meses de consenso, esta nueva normativa tiene en cuenta que la ciudadanía ya ha interiorizado la idea de que el cigarrillo en la arena iba a dejar de existir, no solo por respeto al medio ambiente, sino también por la salud de todos los que estén presentes en las playas.

De hecho, aquellos que no respeten la prohibición tendrán que pagar una multa de 30€. Si alguien no hace caso a la Guardia Urbana y se niega a cumplir con el veto en la playa. Dentro de esta prohibición también están incluidos los dispositivos que liberen nicotina.

Por lo tanto, hoy se ha aprobado de forma oficial esta nueva ordenanza municipal que, en realidad, ya estaba vigente en al menos cuatro de las playas de la ciudad: Sant Miquel, Nova Mar Bella, Somorrostro y Nova Icària.

Un paso defintiivo que pone en jaque a los fumadores y que busca cuidar el entorno y crear espacios libres de humo. Ahora solo quedar esperar saber cuál será el día en el que se haga efectiva esta normativa de forma oficial.