Así ha sido la vuelta de Taylor Swift a los escenarios después de 3 años

Nunca sabes qué esperar de Taylor Swift porque en cualquier momento da la sorpresa con una nueva canción, una reedición de un álbum o una aparición estelar en un concierto... Esto último es lo que ha ocurrido la noche del 21 de julio en Londres, durante un show del grupo HAIM. Nadie se espera ver a la cantante subida a un escenario, pero se ha hecho realidad.

Tres años ha habido que esperar para contemplar a Taylor Swift, de nuevo, encima de la tarima y cantando delante de cientos de personas. Los fans de la cantante intuían que algo iba a pasar pronto, pero todas las hipótesis se decantaban por música nueva. Sin embargo, no ha sido así y la artista ha aparecido en el concierto de Haim para cantar uno de los temas del grupo, Gasoline, y hacer un mashup con Love Story.

🎥 | Taylor Swift ha cantado junto a las HAIM no solo ‘Gasoline’ sino también ‘Love story’ haciendo un mashup impresionante!! pic.twitter.com/XSPW9UCHOi — Taylor Swift España (@taylorswiftes_) July 21, 2022

“Escuché que mis chicas estaban tocando en Londres y pensé: “tengo que ver eso” y vaya si lo vio. Una sorpresa muy agradable para los asistentes al concierto que no dudaron en romper a gritar en cuando el grupo anunció a Taylor Swift como invitada especial. Con un total look negro y un pantalón de cuero espectacular, la cantante disfrutó de lo lindo en el escenario.

“No había estado en un escenario hace mucho”, dijo la artista en una de sus intervenciones y es que llevaba desde 2019 sin subirse a uno para cantar. No ha estado parada en estos tres años porque no ha dejado de sorprendernos con las reediciones de sus antiguos discos, dándoles un sonido diferente y más maduro, o descubriendo su faceta de directora en el videoclip de All Too Well 10 Minutes Version.

Tres años también han tenido que pasar para volver a ver a Taylor Swift en la gran pantalla. Después de Cats, la cantante vuelve con Amsterdam, una historia ambientada en los años 30 que cuenta la huida de un médico, su abogado y su enfermera tras ser testigos de un asesinato que cambia el rumbo de Estados Unidos.