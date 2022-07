Tini: 5 lecciones que hemos aprendido de ella a lo largo de los años

Tini es una artista que muchos conocimos en la famosa serie de Disney Channel, Violetta. Su carrera comenzó en 2007 con diferentes papeles en series y actuaciones, que han hecho que se convierta en la artista que es a día de hoy.

Ya cuenta con multitud de récords y premios que la posicionan como un referente en la industria musical. También tiene en su repertorio grandes colaboraciones como Alejandro Sanz, Becky G, Anitta, Sebastián Yatra o Morat, entre otras.

Por todo ello vamos a recordar 5 lecciones que hemos aprendido de la argentina en todos estos años llenos de éxito.

1. La familia es lo primero

Algo que nos ha demostrado Tini en las últimas semanas es la importancia de la familia en nuestra vida. Ella misma es un ejemplo de esto, ya que canceló varias fechas de su gira para poder acompañar a su padre cuando se encontraba en el hospital por un repentino sangrado abdominal.

También en las bonitas palabras que dedica a sus abuelas en una entrevista que dio en la Cadena SER, donde recordó mucho a estas dos grandes mujeres. No podemos olvidarnos del "apodo” por el que la conocemos: Tini, ya que su verdadero nombre (aunque a más de uno se le olvida) es Martina. “Más que un apodo, Tini, es la palabra que me mantiene centrada con mi esencia y representa lo que más amo en esta vida… Mis seres queridos", explica la argentina.

2. El poder de la mujer

Para reivindicar este empoderamiento, Tini lanzó en 2021 una canción que llamó Aquí Estoy, donde la mujer era el tema central. Su objetivo con este single es que la esta se vea capaz de cualquier cosa y que acepte su cuerpo tal y como es, a pesar de los problemas que pueda sufrir. Es decir, un mensaje de orgullo y confianza en una misma.

También hemos visto el apoyo femenino en sus canciones, pues la argentina es una de las reinas de las colaboraciones femeninas. La Loto, La niña de la escuela o Miénteme son algunos de los ejemplos de canciones formadas por mujeres en las que está inmersa.

3. Los sueños se cumplen

Esta lección la lleva enseñando desde que apareció por primera vez en Violetta, ya que siempre ha defendido que, si crees en algo, lo puedes conseguir. Algo que ha inspirado a millones de personas que, gracias a ella, creen de verdad en lo que están haciendo.

En una entrevista para 5olo Ellas, ha explicado que de ello se ha dado cuenta cuando ha grabado La Loto junto a sus dos compañeras: “Para mí es un sueño compartir una canción con ellas, porque siempre escuché su música y me parecen mujeres inspiradoras”.

4. Hay que ir siempre hacia delante

Tini se define a ella misma como “una persona que siempre avanza y mira hacia delante”. Y es esto lo que quiere mostrar a sus seguidores. La argentina explica que lo nota cuando se pone delante de una cámara, pues no le da miedo ni le tiembla la voz, sino que enfrenta la situación y da todo de ella. Lo mismo le ocurre en los conciertos cuando tiene delante a todo su público.

Lo que le ayuda a la hora de enfrentarse a las cosas es la inspiración que recibe de otras mujeres que la animan a seguir. Todo esto viene por su gran referente: Beyoncé, quien la enseño que, si no miras al pasado, puedes seguir avanzando.

5. Con trabajo todo es posible

Esta lección también se la enseñó Beyoncé. En una entrevista explicó que le hizo sentir que “todo era posible con trabajo, esfuerzo y rompiéndote el alma”, lo que aplica dentro de su día a día, tanto en su vida personal como profesional.

Se puso a ella misma como ejemplo y su carrera musical, “a veces no duermo, no paro de trabajar, no me quedo tranquila con el primer intento, sino que hay que hacer diez mil más... Gracias a ella me he criado con una mentalidad de trabajadora”. La artista es un referente para muchísimas personas por su éxito, pero sobre todo por su mentalidad de que “todo se consigue si trabajas duro”.