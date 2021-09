Las bonitas palabras de Tini hacia sus abuelas y Alejandro Sanz

Tini Stoessel está viviendo actualmente un gran momento en su carrera discográfica. Solo en este 2021 la cantante argentina ha participado en dos de las canciones más virales del verano: su unión a Lola Índigo y Belinda en La niña de la escuela, y el dueto que formó con su compatriota María Becerra en la canción Miénteme.

Con estos hitos, sumados a su extenso currículum musical desde que la conociéramos en la serie musical de Disney Violetta, Tini se ha convertido en una de las artistas más demandadas por todxs, incluida la mismísima Aitana. Pero también ha encontrado el hueco perfecto para abrirse en canal y mostrar su faceta más personal para que la conozcamos un poco mejor si cabe.

Aprovechando que se encuentra de promo en nuestro país, la argentina ha sido invitada por la periodista Mara Torres para formar parte de su programa El Faro, emitido en las madrugadas de la Cadena SER. Allí ha tenido la oportunidad de viajar por sus propios recuerdos, a través de las canciones que forman parte de su vida, incluso desde antes de que ella naciese.

El recuerdo hacia sus abuelas

Tini se ha definido a sí misma como "la dormilona" al comienzo de la entrevista, entre risas. En ella ha confesado tener una cierta relación de amor-odio con el mar, que para la autora de Miénteme es "sanador" pero asegura que le cuesta muchísimo entrar en él por sentirlo siempre bastante frío en su cuerpo.

La cantante ha tenido unas palabras muy emotivas hacia dos de sus abuelas, María Luisa y Beba, a las cuales ha evocado gracias a los recuerdos que Mara Torres ha despertado en ella. Tanto la frase "vísteme despacio que voy apurada" como una banda sonora de ópera muy especial le han servido a Tini para acordarse de ellas en directo. "Podría cantar como una mujer cantando ópera pero esta no me la sé", aseguraba.

Alejandro Sanz, muy presente en su vida

El artista madrileño Alejandro Sanz también ha sido protagonista de otro de los momentos de Tini en el programa El Faro. Cuando ella nació, en el año 1997, Sanz estaba en lo más alto de las listas de éxitos con canciones como Y si fuera ella. "Tu madre seguro que la estaría escuchando, no sé si aún embarazada de ti", decía Torres sobre esa canción. "¡Me van a hacer llorar!", exclamaba Tini al escucharla.

"Él es un gran referente para mí y he tenido la oportunidad de compartir momentos con él y conocerlo como persona. Fue una de las cosas más lindas que me ha regalado la carrera, así que muy agradecida con él, que me haya dado la oportunidad de cantar Un beso en Madrid... Es un poeta escribiendo y te llega al alma, es muy hermoso", concluía sobre Alejandro.