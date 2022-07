Saiko: “No tengo dudas, en 2024 el género en España va a estar muy cambiado”

Saiko representa a una nueva generación de artistas españoles que están revolucionando la escena urbana. Con tan solo 20 años, este granaíno se ha labrado su propio hueco en la industria musical. ¡Y no es casualidad! Lleva haciendo música desde que tenía solo 14 años.

Fue en el confinamiento cuando decidió apostar por su carrera musical. Y no le ha ido nada mal. En pocos meses se ha hecho con un puesto en la escena urbana, ganándose el respeto de algunas de las estrellas del momento. Además, ha colaborado con algunos de los artistas más solicitados como Israel B, Cocco Lexa o el chico de moda, Quevedo.

Pero la cosa no se queda ahí, ¡ni mucho menos! Este mismo mes de julio ha lanzado Humedad Remix junto a Alejo y la estrella Lola Índigo. Un tema con tintes trap que no podrás quitarte de la cabeza.

Para charlar sobre este último lanzamiento, su relación con Quevedo y la escena urbana española, Saiko nos concede unos minutos.

Su amistad con Lola Índigo que terminó en Humedad Rémix



Pregunta (P): Lo primero es lo primero: ¿por qué Humedad se merecía un rémix?

Saiko (S): Si te digo la verdad yo no tenía pensado hacerle remix a ese tema, pero a Lola le gustaba mucho y, poco a poco, se fue hablando de ello. Lo que empezó como una idea loca acabó siendo realidad.

Humedad Remix - Saiko, Lola Índigo y Alejo

P: ¿Tenías ya en la cabeza los dos artistas con los que quería colaborar?

S: A Lola 100%, porque el remix en verdad fue por ella. Faltaba alguien más con voz melódica y que le metiera.

P: ¿Y cómo llegó Alejo?

S: Alejo fue gracias a CameBeats, que produce el tema. Tienen el mismo mánager.

P: ¿Cómo es la relación con ellos?

S: Lola es muy cercana con mi mánager y conmigo; somos muy amigos. La verdad que es una persona a la que le debo mucho, siempre se porta conmigo súper bien. Podría decir que, más que la música, es una amistad con mucho cariño. A Alejo lo conocí la semana que grabamos el videoclip y es un chaval muy normal, humilde y buena gente. Me llevé muy bien con él. Me gusta la gente con talento y sin aires de grandeza como él.

Saiko, Lola Índigo y Alejo eb 'Humedad Rémix' / Foto cedida

P: Es verdad que con Lola ya te habíamos visto en enero de este año, ¿ahí ya se había hablado la opción de colaborar?

S: Bueno, yo al final soy realista y no me gusta correr, no soy un artista pegao y sé que, si colaboras conmigo, es porque respetas mi trabajo y talento. Porque realmente beneficio por números no vas a sacarme.

P: Oye, ¿y cómo fue ese rodaje en la piscina? Parece que lo pasasteis muy bien.

S: Lo pasamos muy bien, pero yo, por lo menos, sudé como un puerco. Eran termas y hacia muchísimo calor y humedad.

P: Es verdad que el remix sale bastantes meses más tarde que la original, ¿crees que eso puede ir en tu contra?

S: Al final, desde que lo saqué he crecido mucho y con Mimi y Alejo va a llegar a mucha más gente nueva. Así que no creo que importe, porque la mayoría de gente lo va a ver como una canción nueva.

Saiko, Lola y Alejo en 'Humedad Rémix' / Foto cedida

P: También has sacado hace poquito ‘Otro final al cuento’ con Lennis Rodríguez. ¿Es importante juntarse con artistas emergentes?

S: Supongo que sí. Al final yo lo veo más como una unión para crear un movimiento aquí en España. Me gusta juntarme con mucha gente que me caiga bien de la industria, incluso si somos de estilos diferentes y no sacamos música porque pienso que es bueno estar bien conectado.

P: ¿Tú eres más de canciones de perrear o de llorar?

S: Depende del momento en el que me encuentre. Hay días que me apetece meterme en una cueva y escuchar música triste. Otros, salgo y doy volteretas con perreo.

P: En algunos de tus vídeos apareces con un enorme oso, cuéntame la historia de ese peluche.

S: Es el Saikoso y era la mascota del video de Turbulencias. Desde que lo saqué en mi Instagram la gente lo ama, me lo llevo a los conciertos y a los viajes conmigo.

Saiko: paso a paso

P: ¿Por qué diste ese paso de ir en solitario en 2020?

Aunque yo hace un par de años no tenía el nivel que tengo ahora, sabía que podría hacer cosas grandes algún día. Yo cantaba con mi hermano como hobbie; él dejo de cantar y yo sentía que cada vez lo hacía mejor. Así que ahorré para comprarme una tarjeta de sonido y un micrófono y empecé a grabarme en casa y a producirme yo mismo. Me hacia las portadas y los videos hasta que mi manager Andrés llegó y quiso llevarme.

P: Hace poco hiciste un rémix de Un verano sin ti desde casa. ¿Sabes si llegó a escucharlo Bad Bunny?

S: Bueno, no sé, el Benito últimamente no me responde las llamadas. Supongo que estará liao con sus cosas, no se lo tengo en cuenta (ríe).

P: Llevas dos añitos en la industria, ¿has pensado en lanzar LP o prefieres ir sacando canciones poco a poco?

S: Yo siempre he pensado que hasta que no tenga un público grande no quiero sacar un disco. Primero, porque si hago un proyecto así quiero que sea muy grande y para eso necesito bastante dinero y, aparte, ahora mismo no creo que sea momento de sacarlo.

En enero hicimos el amago de sacar una mixtape que se llama Sakura. Entera de trap porque queríamos terminar un contrato. Al final terminamos el contrato y no sacamos Sakura, pero la gente me lo pide mucho. Así que dentro de un tiempo quién sabe... ganas tengo, pero no quiero hacer cualquier cosa.

P: Empezaste con tan solo 14 años en el mundo del rap, ¿cómo influyeron aquellos años en tu crecimiento como artista?

S: Yo estoy hecho de mucho Dellafuente, los pxxrgvng y rap que me ponía mi hermano. Esa época la pasaba haciendo freestyle y viendo muchas batallas y le guardo mucho cariño. Ahí soñaba con vivir lo que estoy viviendo ahora mismo.

Quevedo: un amigo del que estar muy orgulloso

P: Has colaborado con artistas como Israel B, Cocco Lexa o Quevedo. Hablando de este último, cuando ves todo lo que está consiguiendo, ¿te da orgullo?

S: Te juro que siento mío todo lo que le está pasando al Pedro, el mérito es todo suyo, pero cada cosa que consigue me alegra como si fuera mía. El chaval más humilde, normal y buena gente que conozco, junto a todos los chavales de Canarias.

P: ¿Has hablado con él este mes, después de todo lo que le está pasando con la session que se ha marcado con Bizarrap?

S: Claro, nosotros hablamos bastante. De hecho nos enseñó la Bizarrap Session hace unos meses y no podía aguantarme más el secreto.

Te juro que siento mío todo lo que le está pasando al Pedro

P: ¿Qué te ha dicho?

¡Qué me va a decir! Si cada día se vuelve todo aún más loco. Hablamos de música y de todo lo que está pasando. Él es un niño muy normal y no me gustaría que le viniera grande la situación, así que siempre intentamos estar ahí, apoyándolo.

P: ¿Te verías en una session del argentino?

S: Claro que sí. A ver si el Pedrico me hace la conexión y nos vamos pa’ Buenos Aires a partir una sesión.

P: En tu cuenta de Instagram he visto que estás ya preparando nueva música, ¿alguna colab?

S: Tengo muchísima música sin salir. Perfectamente podría hacer 10 discos y me sobrarían canciones. Ahora quiero sacar un par de canciones solo por mi canal, pero sí que hay muchas colaboraciones muy grandes con gente que nunca pensé que trabajaría.

Podría hacer 10 discos y me sobrarían canciones

P: ¿Y con quién te gustaría colaborar?

S: Creo que mi colabo soñada es con Dellafuente y Myke Towers.

P: Es verdad que cada vez vemos más colaboraciones entre artistas españoles, pero todavía queda bastante para conseguir la hermandad que hay en Latam. Movimientos como el de argentina han favorecido mucho a todos los artistas de allí. ¿Crees que todavía en la industria musical española hay mucho individualismo?

S: Pienso que aún sí, pero por la gente que está pegada, que parecen ermitaños antiguos. Creo que ahora nos estamos juntando todos los chavales normales y corrientes sin películas ni tonterías, como en Turbulencias, que junté a mis colegas para hacer un tema.

Creo que estamos creando algo grande sano y con chavales jóvenes muy talentosos. Además, lo que está pasando con Quevedo también es muy positivo para todos nosotros. Así que pienso que para 2024 el género en España va a estar muy cambiado. No tengo dudas.