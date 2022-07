Zac Efron visita el instituto donde rodó High School Musical y se pone nostálgico

El fenómeno High School Musical sigue causando furor después de más de una década de su estreno. La trilogía de Disney Channel permanece en el recuerdo de toda una generación y, como no, de su elenco. Varias han sido las veces que sus actores han mencionado a las películas, de las que guardan un buen recuerdo.

Sin embargo, estas últimas semanas todas las alertas se han encendido y se han comenzado a crear teorías sobre una supuesta vuelta del elenco de la trilogía de Disney Channel. Vanessa Hudgens estuvo, hace un mes, en la entrada del East High, instituto donde se rodaron las películas. Subió un vídeo a su cuenta de Instagram con Breaking Free de fondo y con una frase de su personaje, Gabriela Montez.

Esto hizo que los fans de High School Musical enloquecieran, pero no ha sido la única que ha querido hacernos gritar de la emoción. Otros de sus protagonistas también ha visitado las instalaciones del East High y lo ha compartido en redes sociales. Zac Efron ha sido el otro actor que se ha puesto nostálgico. “No te olvides de mi”, escribió el intérprete en sus redes sociales.

La visita de Zac Efron ha vuelto a poner en alerta a los seguidores de las películas, quienes han comenzado a crear algunas teorías. Una de ellas es que tanto el actor como Vanessa Hudgens acudieron juntos al instituto para visitarlo y hacerse la foto. ¿Por qué creen eso? Porque en las imágenes compartidas se ve la misma hora en el reloj y en redes sociales han comenzado a especular a raíz de eso.

Otra de las hipótesis es la de una vuelta de High School Musical al estilo de Friends, con una reunión donde el elenco comente curiosidades de aquella época o sus vivencias dentro del fenómeno. También sueñan con la idea de una reboot con todos los protagonistas.

Sin embargo, no hay nada confirmado y tan solo podemos alegrarnos de ver a Zac Efron y a Vanessa Hudgens recordando viejos tiempos. Por el momento, podemos disfrutar del homenaje de Disney + a la trilogía con la serie High School Musical: The Musical: The Series, con una nueva generación de estudiantes, entre las que se encuentra Olivia Rodrigo.