Lola Índigo deja caer la versión en castellano de ‘Caramello’ en su fin de semana más caluroso

Lola Índigo sorprendió hace un par de semanas junto a Rocco Hunt y a Elettra Lamborghini con el estreno de Caramello, una canción a caballo entre el italiano y el español que ha conseguido millones de visitas en las principales plataformas de streaming convirtiéndose en uno de los hits de este verano.

Y como viene sucediendo en todos estos 'featurings' entre artistas españolas y del país transalpino, lo que primero se canta en italiano suele cantarse después en castellano. Así lo ha dejado entrever a través de sus redes sociales oficiales la propia artista: "CARAMELLO es disco de oro 📀 en Italiaaaa 🇮🇹 será que viene la versión en español? 🍫🍫🍫"

La respuesta de sus seguidorxs no se ha hecho esperar y ha estado a la altura de las expectativas que siempre consigue generar la intérprete. "Fuegoteeeee🔥", "Duraaaa" o "por favor y gracias" han sido algunas de las respuestas que ha recibido la publicación en su cuenta oficial de Instagram.

Al menos algunas de las que se pueden publicar porque la fotografía que acompaña la publicación de Mimi Doblas ha suscitado más de un comentario que difícilmente podríamos reproducir aquí. Boca entreabierta, labios carnosos, cuerpo escultural y un mini vestido de cuero marrón con botas altas junto a una deliciosa tarta de chocolate. ¡Para comérsela (la tarta)!

El "quien sabeeeee" de Elettra Lamborghini no hace más que disparar los rumores sobre cuándo verá la luz esta versión en castellano. Si vemos otras colaboraciones de Rocco Hunt también podemos comprobar que al italiano no se le da nada mal cantar en nuestro idioma.

Mientras esperamos la confirmación oficial, Mimi Doblas no solo ha disparado los termómetros con esta posible versión en castellano de Caramello y su imagen sino que pocas horas antes nos había dejado con la boca abierta con otra imagen que nos representa a muchos este verano. En ropa interior por casa y con una camiseta por única ropa para no estar completamente desnudos.

"un día estas asi 💀 y otro así 🌈 you get the best of both worlds supongo" explica la cantante en su cuenta oficial. La imagen ha recibido casi 200.000 interacciones. Y merece todas y cada una de ellas.

La nueva era de Lola Índigo ya ha comenzado y tras los primeros avances de su próximo disco, AN1MAL, parece que muy pronto tendremos un nuevo Caramelo que llevarnos a la boca.

¿Creéis que habrá versión en castellano?