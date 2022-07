7 curiosidades sobre 'folklore', el álbum pandémico de Taylor Swift

Este fin de semana, concretamente el 24 de julio, se cumplían dos años del lanzamiento de uno de los discos que marcó la pandemia y la carrera de una de las artistas más importantes de la música en los últimos 15 años. Folklore, el octavo disco de Taylor Swift, se lanzaba por sorpresa durante aquella madrugada tan solo 24 horas después de que la propia cantante diera a conocer su existencia, con un single, cardigan, que se estrenaba junto a un videoclip y el resto del álbum.

"La mayoría de las cosas que tenía planeadas para este verano no han podido ocurrir, pero hay algo que no tenía planeado que sí que pasó. Y esa cosa es mi octavo álbum de estudio, folklore. Sorpresa. Esta noche a medianoche estrenaré un álbum completamente nuevo lleno de canciones donde he vertido todos mis caprichos, sueños, miedos y reflexiones" escribía la de Tennessee a través de su cuenta de Instagram, al tiempo que revelaba la portada y el track list del disco.

Dos años después, folklore y sus canciones permanecen en nuestra memoria como una cápsula del tiempo de aquellos meses de cuarentena, albergando historias que sin duda marcaron aquel verano. Es por ello que, en el día de hoy, repasamos algunas de las curiosidades que rodearon a este álbum tan especial.

Adiós al Lover Fest

La principal actividad a la que Taylor Swift tuvo que renunciar como artista con la pandemia y el confinamiento fue la música en directo. A mediados del mes de abril cancelaba su gira internacional, el Lover Fest, con la que pretendía recorrer diferentes festivales de Norte América, Europa y América Latina (visitando países como España que llevaba más de una década sin pisar).

Taylor Swift – mirrorball (Official Lyric Video)

Encerrada en su casa es cuando empezó a componer el disco, que se desarrolló a lo largo de tres meses de trabajo. Sobre la necesidad de entretener a su público y de darse a sus fans a pesar de todo lo que estaba ocurriendo escribe en el tema mirrorball (I'm still trying everything / To keep you looking at me).

Taylor abandonaba así la era de Lover, que había durado 11 meses frente a los dos años de media en los que desarrollaba la vida de sus proyectos, para entregar 16 canciones completamente nuevas y dar la bienvenida a un nuevo estilo musical en su carrera.

Contar historias

Frente a la trayectoria que había desarrollado Taylor Swift como cantante y compositora, con folklore es la primera vez que se aleja de la autoficción y su vida personal para enfocar sus canciones a la narración de historias, fábulas y cuentos que se entrelazan entre sí. Hay muy pocas canciones dentro del disco que se relaciones directamente con su experiencia vital.

Betty, Inez y James

Taylor Swift - cardigan (Official Music Video)

Betty, Inez y James son algunos de los personajes principales de la trilogía de canciones que se establece entre cardigan, betty y august. Unos nombres que no se eligieron aleatoriamente, sino que conformaron el homenaje de Taylor Swift a las hijas de Blake Lively y Ryan Reynolds, dos de sus grandes amistades. De hecho, por aquel entonces acababa de nacer la tercera hija de la pareja, a la que todavía no habían presentado en redes sociales, y de la que públicamente se desconocía el nombre.

Referencias literarias

Folklore es un disco que está lleno de referencias literarias. En cardigan, por ejemplo, se menciona la historia de Peter Pan de James Matthew Barrie en el verso "Peter losing Wendy". En The Lakes, la canción extra que aparecía en la versión en físico del disco, su propio título hace referencia a uno de los distritos de Inglaterra famosos por la presencia de los denominados Lake Poets. Una canción que, además, se caracteriza por el escapismo, el romanticismo y la nostalgia.

William Bowery

Taylor Swift menciona en la publicación en Instagram donde da a conocer la existencia de este nuevo álbum la colaboración con William Bowery para la creación de dos canciones del disco (exile y betty). Un nombre que los fans de Taylor Swift investigaron y que, después de no existir apenas información en Internet en torno a él, llegaron a la conclusión de que se trataba de un pseudónimo que escondía detrás a la figura de Joe Alwyn, que había utilizado el nombre de su abuelo y uno de los barrios de Nueva York (donde se dice que empezó su relación con la cantante) para que la colaboración de la pareja no deslumbrase lo verdaderamente importante: la música. Más tarde la cantante y el propio actor confirmarían esta teoría.

Historia en los Grammy

🎥 | Taylor Swift recibe el grammy a disco del año por ‘Folklore’. Es su tercer ‘Album of the year’. Y así ha sido su discurso de agradecimiento. #Grammys pic.twitter.com/gXb4q1ocwR — Taylor Swift España (@taylorswiftes_) March 15, 2021

Durante los Premios Grammy de 2021, Taylor Swift se convertiría en historia viva de la música al convertirse en la primera artista femenina en recibir el premio a Mejor Álbum del Año en tres ocasiones. Previamente lo había conseguido con Fearless y 1989. Tres discos que, además, pertenecen a géneros músicales distintos: country, pop y alternativo.

Récord de escuchas en su primer día

Pese a la escasísima promoción del disco (que se anunció 24 horas antes), Taylor Swift hizo historia durante su estreno en Spotify con 96,8 millones de escuchas en su primer día. Un récord como artista femenina solo superado por ella misma con el estreno de Red (Taylor's Version), que el 12 de noviembre de 2021 conseguiría 122,9 millones de escuchas.