Nicki Minaj adelanta el estreno de su nueva canción, ‘Freaky girl’, y presenta a su alter ego: Nick James

El regreso musical de Nicki Minaj tras su maternidad está siendo tan prolífico como recordábamos. La rapera fue durante años la artista que más canciones y videoclips sacaba en un año natural y en este 2022 ha vuelto a sus orígenes presentando la que será la quinta canción de este 2022.

Un estreno que se producirá el próximo 12 de agosto bajo el título de Freaky girl y que irá acompañado de su alter ego Nick James: "#NickJames viene a hacer lo que las chicas DEBERÍAN HABER hecho”, tuiteó Minaj. “#NickJames viene a mostrarles a las chicas por qué deberían haberse sentado allí y comido sus alimentos. #NickJames viene a mostrarles a los chicos cómo REALMENTE amordazar a las chicas. Pauz #NickJames viene a restaurar la esperanza en la humanidad".

No es más que un juego de palabras entre su nombre real, Nicki Minaj, y la base de la canción Super freak de Rick James (aquella que MC Hammer usó como base para U can't touch this) que ha utilizado para su nueva canción.

Un tema que, como decía, se convertirá en su quinta propuesta del año tras We go up con Fivio Foreign, Blick blick con Coi Leray, Bussin y Do we have a problem?, ambas con Lil Baby. Queda claro que su nuevo álbum de estudio está a la vuelta de la esquina.

Un elepé del que ha asegurado que solo espera disfrutar y que su público disfrute. Después de una larga trayectoria no quiere ponerle etiquetas a su música y prefiere que las canciones hablen por sí sola: "Estoy creando música como solía hacer cuando empecé a rapear en mis mixtapes" explicó Nicki durante una entrevista en el show de Dana Cortex en Power 98.3. "Esto significa tener una gran experiencia, disfrutarla, vivir el momento, mirar el presente en el momento y ver qué es lo que pasa".

Pero no todas las canciones presentadas irán a su nuevo proyecto. Ya os contamos que We Go Up no formará parte del próximo álbum ya que solo era una sorpresa para sus fans. En New Music Daily, un programa de Apple Music 1, habló de que tiene muchas sorpresas preparadas para sus fans antes del estreno de su nueva aventura musical.

Una de ellas fue el vídeo de casi 10 minutos para Do We have a problem?, single que sí estará en el LP. Un tema potente que se convirtió en una de los mejores temas de rap de lo que va de año.