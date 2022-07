El gesto de Jorge Javier Vázquez en la final de Supervivientes 2022 que todos relacionaron con Rocío Carrasco

Después de una edición sin presenciar la final, Jorge Javier Vázquez ha vuelto a ser el presentador del último programa de Supervivientes 2022. En 2021 no pudo asistir por compromisos laborales -concretamente, su gira con la obra de teatro que protagonizaba-, por lo que no pudo ver cómo Olga Moreno se alzaba como ganadora en una final de lo más agridulce. Pero esta vez no se lo ha querido perder, y ha habido un detalle que ha llamado la atención de muchos espectadores.

La gran final de esta edición del reality comenzaba por todo lo alto, literalmente. Como de costumbre, los dos finalistas oficiales y los dos últimos nominados se acercaban a los estudios de Mediaset en helicóptero, mientras los colaboradores y exparticipantes en plató se preparaban para arrancar la noche más especial del concurso. Y con un extenso aplauso, el presentador entró para dar el pistoletazo de salida a la última gala.

De este modo, Jorge Javier entraba resplandeciente a la última noche de Supervivientes del año -con permiso del posible debate final-, y lo hacía acaparando las miradas de todo el mundo. ¿La razón? Su particular conjunto:

¡Llegó la hora! ¡Llegó la GRAN FINAL! 🔥 Muchos nervios por saber quién será el ganador/ra de esta edición 🌴 ¡Arrancamos! 💥 Síguelo ya en directo en @telecincoes 📺



🌴 #SVFinal

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/MNpWGOZlr6 — Supervivientes (@Supervivientes) July 28, 2022

Para esta ocasión, el presentador escogió un elegante esmoquin fucsia adornado con un estampado de flores. No es de extrañar que Jorge Javier apueste por colores arriesgados para sus apariciones en televisión -sobre todo, en galas-, aunque para algunos cogió un significado de lo más especial.

La polémica de Olga Moreno declinando ir a plató se ha vuelto uno de los temas de la semana, sobre todo por negarse a dar declaraciones al respecto. Y algunos perfiles lo han vinculado con una señal de apoyo a Rocío Carrasco:

El 'zascazo' de Jorge Javier Vázquez a Olga Moreno vestido con traje fucsia completo para la gran final de #SVFinal

Hay que amarlo 🤣🤣 #APOYOROCIO28JL pic.twitter.com/yjvAztLcVn — Álvaro Roldán (@alvaroRoldan_) July 28, 2022

JJV: " Cómo no te va a gustar este color! Es el color que se lleva" por el color fucsia de su chaqueta 🤣🤣🤣💜💜💜 #NoTieneCoño #SVFinal — Justicia y Reparación RC ✵ 💜💜 (@JusticiaRocioC) July 28, 2022

Jorge Javier de fucsia!!! Guiño a Rocio Carrasco sin ninguna duda!!! Vamosss!!! 💖💖 #SVFinal pic.twitter.com/EFPmzyI1iu — Mayco Quirós (@maycoquirosc) July 28, 2022

Hay gestos que son especialmente grandes !!

Gracias Marido , siempre a tú lado #SVFinal pic.twitter.com/pWIz5FMCGN — Laury 💜✵ (@Laury87223876) July 28, 2022

No podía faltar el guiño de Jorge en esta final.

Él si lo tiene... su traje fucsia.#SVFinal pic.twitter.com/BG2yqF7bWR — Marian Lozano (@marian65x) July 28, 2022

La Marea Fucsia es el grupo de seguidores que surgió a partir de la docuserie Rocío: contar la verdad para seguir viva, donde vistió un traje con un reconocible color homólogo al del nombre. Defensoras del feminismo y de la versión de Carrasco de los hechos, Jorge Javier siempre se ha mostrado de su lado en todo el debate televisivo que se ha formado entre ambas.

El presentador no ha llegado a confirmar en directo si era un guiño hacia eso, pero sí ha presumido de vestir "un color muy bonito" en algunos puntos del programa. Por ejemplo, no se ha resistido a comentarlo con Anabel Pantoja cuando ésta ha entrado por primera vez a plató.