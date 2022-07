David Guetta y Belén Aguilera, veteranía y juventud en los candidatos a la lista esta semana

Llevamos unas semanas de auténtica locura en lo que a los candidatos a la lista se refiere. Pignoise hicieron bueno el dicho de “a la tercera va la vencida” y finalmente ingresaron con Huesos; la semana pasada eran cinco los candidatos y entraron cuatro, quedándose fuera Belén Aguilera con Camaleón. De modo que abordamos la última lista de julio con dos candidatos: el mencionado single de la catalana y un nuevo pildorazo bailable de David Guetta, de quien hablaremos en primer lugar.

El verano es, ya se sabe, la estación propicia para bailar y los DJ están más presentes que nunca, tanto en las cabinas como en radios y plataformas de streaming. El francés —quien, por cierto, está actualmente en el chart con Don’t you worry, junto a sus amigos de Black Eyed Peas y Shakira— acaba de lanzar un sencillo con el que pretende triunfar estos meses de calor. Se titula Crazy what love can do, y como es habitual en él, lo ha grabado acompañado de portentosas voces, en este caso de Becky Hill y Ella Henderson, dos británicas que, curiosamente, empezaron sus carreras en realities televisivos: la primera en La Voz UK y la segunda en Factor X UK. Con Becky ya había trabajado antes, en el single Remember, de 2021.

Crazy tiene todo lo que ha hecho de Guetta el más grande en su género: una base house irresistible y un toque pop que lo acerca a todo tipo de públicos. La letra habla del empoderamiento a través del amor y la amistad. El propio DJ lo ha descrito como “un disco de baile de verano, y creo que transmite un mensaje importante de amor y lo poderoso que es”. Tan unido al verano como la música electrónica está el amor, por lo que es más que probable que Crazy reciba los apoyos suficientes con el HT #MiVoto40 para que se incorpore a la lista este sábado y brinde un espléndido doblete a su creador.

David Guetta & Becky Hill & Ella Henderson - Crazy What Love Can Do (Official Music Video)

Se está haciendo de rogar el debut de Belén Aguilera en el chart de LOS40, y veremos si en su segundo intento lo consigue. Camaleón es una canción preciosa, claramente influida por el techno-pop ochentero, que está incluida en su álbum Superpop. Aquella chica a la que conocimos como The Girl and The Piano, subiendo vídeos a YouTube, ha madurado de una forma increíble en muy poco tiempo y ha logrado afilar su talento natural hasta dotarlo de una personalidad muy identificable.

Belén es una de las artistas que está recorriendo este verano España dentro de la gira LOS40 Summer Live y forma parte del cartel de la próxima edición de CCME, que se celebrará en septiembre en Madrid. Antes nos dejó maravillados en LOS40 Primavera Pop. A finales de junio actuó como artista invitada en los conciertos de Alicia Keys en Barcelona y Milán, y durante el resto de verano seguirá presentando Superpop en su propia gira por los escenarios de nuestro país, con fechas programadas hasta marzo de 2023. Cualquiera que esté mínimamente interesado en el nuevo pop español no debe dejar de seguir a la catalana, que se estrenará por fin en la lista este sábado si recibe los apoyos necesarios con el HT #MiVoto40BelénAguilera.

Belén Aguilera - CAMALEÓN

¡Suerte a todos!