The Weeknd presenta el videoclip de ‘How do I make you love me? que sigue la trama de ‘Dawn FM’

The Weeknd ha conseguido que millones de sus fans, entre los que nos encontramos, estemos pendientes de cada vídeo que lanza para descubrir cómo continúa la historia que lleva contándonos varios años. Porque las teorías de que After hours y Dawn FM están conectados siguen creciendo sin control. Hasta que podamos descubrir toda la trama, de momento tendremos que conformarnos con el nuevo episodio de su más reciente álbum: How do I make you love me?

Afortunadamente el canadiense nos dejó hace algunos meses las pistas para seguir el hilo conductor de la terrorífica historia que está contando como concepto audiovisual de este elepé: "“Dawn universe videos in order… take my breath > sacrifice > The Weeknd dawn fm experience on Amazon prime > gasoline … THEN out of time" ("Los vídeos del universo Dawn, ordenados... Take my breath > Sacrifice > The Weeknd Dawn FM Experience on Amazone Prime > Gasoline... Y ahora Out of time").

Y tras Out of time ha llegado How do I make you love me que deja a un lado su faceta como baladista para volver a adentrarse en esos sonidos electrónicos que nos conquistaron hace ya muchos años.

Junto a ellos un clip de animación que arranca justo donde lo dejó su predecesor: Abel Tesfaye despierta en la camilla de cirugías de un hospital transformado en un ser anónimo, sin rostro. Su resistencia a ser como los demás, uno más perdido en el anonimato de esta sociedad, le acaba convirtiendo en una especie de mariposa transformadora que acaba convertido (tras algunas escenas bastante crudas) en su yo infantil.

Ahí es donde parece radicar la verdad y la felicidad, el amor verdadero y parece que también la fuente de sus miedos. Más allá de las lecturas que podamos darle al nuevo videoclip de The Weeknd, su propuesta audiovisual es auténticamente bestial aunque no apta para todos los estómagos.

letra de how do i make you love me? de The weeknd We're going back in time I'd like to see you try Unpacking thoughts through tunnels in your mind I'll fix you mushroom tea And cross the restless sea Release yourself to escape reality (reality) It doesn't phase you I need a breakthrough I only want what's right in front of me It's quite unusual Seeking approval Begging for it desperately (desperately) I said How do I make you love me? How do I make you fall for me? How do I make you want me And make it last eternally? How do I make you love me? (Ooh) How do I make you fall for me? How do I make you want me? (Ooh) And make it last eternally? I can see the real you, girl You don't have to hide Forget 'bout what your daddy said I'll teach you how to shine And all the things you tolerated, made you cold inside But I can light you up again like embers of a fire It doesn't phase you I need a breakthrough I only want what's right in front of me It's quite unusual Seeking approval Begging for it desperately I said How do I make you love me? (Make you love me) How do I make you fall for me? (How do I make you fall?) How do I make you want me And make it last eternally? How do I make you love me? (Ooh) How do I make you fall for me? How do I make you want me? (Ooh) And make it last eternally?

Y parece que el músico se está acostumbrando a ello después de anunciar que After Hours se convertirá en una atracción de Universal Studios. Abel se pondrá en la piel del personaje psicótico que conocimos con Heartless, Blinding Lights e In Your Eyes y se trasladará a una casa encantada gracias a la ayuda de Universal Studios Hollywood y Orlando, donde perturbará la paz de todo aquel que se atreva a visitarla. No estará solo. También le acompañarán las dos supermodelos adictas a la cirugía estética del videoclip de Too Late o los asistentes al baile de máscaras de Save Your Tears. Todo el universo After Hours estará presente.