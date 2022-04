La madre de Chris Rock habla del bofetón de Will Smith: “Cuando le haces daño a mi hijo, me haces daño a mí”

Sobre lo sucedido en los Premios Oscar 2022 entre Will Smith y Chris Rock se ha pronunciado públicamente mucha gente. Desde la esperada opinión de Jada Pinkett Smith al consejo de Shaquille O'Neal, pasando por el cuestionable silencio de Mel Gibson; han sido muchos los rostros cercanos a ambos los que han dado su parecer. Aunque faltaba una de las más importantes: la de la madre de Rock.

Rosalie Rock ha sido entrevistada el pasado viernes 22 de abril por los informativos de Carolina del Sur, WIS. Lo hacía en exclusiva, dando paso a unas palabras muy esperadas por parte del público y que seguro que hablaban con la perspectiva que solo alguien del círculo tan próximo podía dar.

Dedicada al trabajo social y a la educación de personas con discapacidad mental, la estadounidense no tardó en decir lo que le parecío el suceso: "Cuando Will abofeteó a Chris, nos abofeteó a todos; aunque realmente me abofeteó a mí. Porque cuando le haces daño a mi hijo, me haces daño a mí", contaba.

Admitió que el primer pensamiento que tuvo al ver cómo Smith se levantaba de su asiento para agredir a su hijo, fue que todo estaba acordado. Al igual que miles de espectadores alrededor del mundo, la maestra pasó por creerse que todo era un espectáculo guionizado, tal y como parecía por la sonrisa inicial del actor de El Método Williams al escuchar el chiste sobre su mujer.

Sin embargo, se dio cuenta de la realidad cuando Smith empezó a decir obsenidades. Hay que recordar que el bofetón no fue el final de ese suceso: al volver a su sitio, el actor empezó a gritarle que mantuviese el nombre de su esposa "alejado de su boca". Algo que Rock, aún recomponiéndose del golpe, acataba intentando que el show continuase.

Los periodistas no perdieron ocasión de preguntarle a Rosalie qué le diría al que fue El Príncipe de Bel-Air si tuviesen la oportunidad de mantener una conversación, algo que ella volvió a contestar sin tapujos. "No tengo ni idea de qué le diría más que "¿En qué estabas pensando? Porque diste una bofetada, pero han pasado muchas cosas a partir de ahí", contaba, quizá en referencia a todas las consecuencias que ha traído el suceso.

"Chris podría haberse tropezado y haberse caído, y entonces podrían haberte sacado de allí esposado. Así que ni pensaste demasiado", terminaba, dejando claro que no es un suceso para tomarse a la ligera por lo que podría haber pasado.

¿Cómo está Chris Rock?

Más allá de cómo vivió el momento, Rosalie ha querido centrarse en el presente y contestar cómo se encuentra su hijo. El cómico ni si quiera fue a la fiesta posterior a la ceremonia por lo sucedido -algo que Smith hizo sin problema-, y apenas se ha pronunciado públicamente excepto en un bolo que tenía en Boston unos días después. La madre contó que su hijo lo llevaba bien, aunque aún estaba procesando todo lo que ha pasado.