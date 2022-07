Morat arropa los defectos y las ilusiones en su nueva canción, ‘Valen Más’

Morat tiene clara una cosa: “hay cosas que valen más...”, y desde luego que sí. Así es uno de los versos de la nueva canción de los colombianos, un adelanto más del que será su cuarto disco. Tienen un objetivo muy claro, evolucionar, y, sin duda, lo están logrando. Ya nos sorprendieron con Paris, una colaboración con Duki, donde demostraron que la combinación de pop y rap es posible.

Ahora, continúan su camino con Valen Más, un tema precioso y delicado con el que el grupo se ha propuesto dar esperanzas y valorar el no ser perfectos. Juan Pablo Isaza ya adelantaba en el anuncio del single que iba a ser “la primera canción de Morat que no es de amor”, y así ha sido. Un tema que arropa los defectos de cada uno y que apuesta por que no todo lo que nos rodea es malo. Hay mucho más allá de las noticias negativas de los informativos.

Para acompañar a Valen Más, han estrenado un videoclip sencillo e íntimo, donde podemos apreciar a los tres integrantes de Morat cantar el tema, a la vez que Martín Vargas inmortaliza ese momento con una cámara de vídeo. Dejan atrás los engaños y las expectativas que nos producen las redes sociales, para hacer un canto a todas aquellas ilusiones que tienen las personas.

Teníamos ganas de escuchar a Morat interpretando canciones que no fueran de amor porque, gracias a su capacidad para componer, podían transmitir mensajes potentes sobre otros temas. Sin duda, lo han logrado, demostrando esa evolución que quieren enseñar sin salirse de su género musical, el pop.

Valen Más ya pueden cantarla en la gira que están teniendo por todo el mundo, Morat World Tour. Un recorrido que está teniendo lugar, actualmente, en España y que continuará por otras ciudades europeas después del verano. En octubre, viajarán a Centroamérica para enseñar su música a países como Costa Rica, Guatemala y Panamá, entre otros.