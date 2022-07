El accidente capilar de Rosalía en su último concierto de ‘Motomami World Tour’: “Parece Piolín”

Por si alguien sigue viviendo en una cueva sin cobertura ni conexión a Internet, Rosalía ya lleva prácitcamente un mes de gira por España. La catalana está visitando las últimas ciudades de nuestro país con su 'Motomami World Tour' antes de continuar por Europa y cruzar el charco hacia América.

En su último concierto en A Coruña, la cantante ha tenido un pequeño percance. Sabemos que durante Diablo, canción incluida en su último disco Motomami, Rosalía se sienta en un sillón de barbería antiguo y comienza a desmaquillarse. Acto seguido, se "corta" el pelo. Lo decimos entre comillas porque su melena queda intacta gracias a unas extensiones larguísimas que se pone a modo de trenzas, aunque en los últimos shows ha cambiado este recogido por una cola de caballo.

Sin embargo, esta vez se le ha ido totalmente de las manos. La artista se ha metido tanto en la performance que ha cortado de verdad su propio cabello. "Gracias A Coruña, lo he dado todo de mí. Tanto que me he cortado mi propio pelo", ha publicado en sus redes sociales.

Rosalía se corta el pelo de verdad durante su show de Motomami World Tour en A Coruña / Instagram @rosalia.vt

"Parece Piolín" / Instagram @rosalia.vt

Se ha pegado tal tajo que se ha hecho una pequeña cresta de tres pelos. Lo hemos sabido gracias a la propia Rosalía, que se lo ha tomado con humor comparando este nuevo look con un entrañable personaje de los Looney Tunes.

"It's giving Piolín" (Parece Piolín), ha posteado en stories de Instagram. Y es que más de un fan vaticinó desde su primer show en Almería, lo que podría ser el fatídico desenlace con diferentes memes y fotografías.

Rosalía cuando acabe el Motomami tour después de cantar diablo pic.twitter.com/9aFet65Igw — NAloXOna (@ileopol) July 7, 2022

Veremos cómo salva la jugada en sus próximas citas de la gira. ¿Se atreverá a usar una peluca como en el videoclip de Candy?