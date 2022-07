10 frases icónicas de Beret que necesitas conocer

Beret no para de trabajar, acaba de lanzar su colaboración con Omar Montes y ya está preparando su próximo disco. Su carrera comenzó cuando sus letras se hicieron virales en TikTok y ahora es conocido por la sensibilidad que pone a la hora de componer. Muchas personas emplean sus versos para dedicar a las personas que quieren, para definir una etapa de su vida o para poner en redes sociales con una foto bonita.

Por ello vamos a repasar algunas de sus frases icónicas en todos estos años de carrera. Son perfectas para dejarnos llevar y sentir de verdad. Estos son 10 mensajes extraídos de las canciones y entrevistas de Beret que necesitas conocer.

1.“Para superar el mal de amores es mejor desahogarse, pero después no hablar más del tema. Sino creas una semillita en la cabeza donde te preguntas todo el rato por qué han pasado ciertas cosas”. En una entrevista para LOS40, el artista dejó este consejo a sus seguidores para poder superar una ruptura.

2. “Y claro que te echo de menos, por eso me echo de más” (Te echo de menos). Una frase perfecta para comprender que las relaciones tóxicas deben de ser abandonadas, aunque quizás nunca las olvidemos.

3. “Qué pena que no seas la infinitud” (Dime quien ama de verdad). Como en muchos temas, Beret quiere enseñarnos que la vida es muy corta y la debemos aprovechar al máximo.

4. “Ahora sé que el camino es la meta también” (Ojalá). Conseguir un reto, a veces, es muy complicado, por ello debemos disfrutar el proceso con el que llegaremos al objetivo que nos hará felices.

5. “Quiérete hasta que olvides por qué no lo hacías” (Te echo de menos). Hay que comprender que el amor propio es algo muy importante que todos debemos poseer y Beret quiere que su público lo consiga dejando estos mensajes.

6. “Vivo la vida más condicionada que de verdad en condiciones” (Bala perdida). Las experiencias que vivimos a lo largo de nuestra vida pueden marcarnos y llevarnos por un camino o por otro, por ello debemos decidir bien las decisiones que tomamos.

7. “Te echo de menos, aunque yo fui quien te eché” (Te echo de menos). Como dice Beret, las personas que hemos tenido en nuestro corazón y con las que hemos tenido muchas vivencias siempre las recordaremos, a pesar de que en algún momento decidamos alejarnos de ellas.

Te echo de menos - Beret

8. “A veces no sé qué quiero, ¿cómo te voy a querer?” (Te echo de menos). Ser honesto con otras personas y, sobre todo, con las que queremos es algo fundamental, pero difícil de realizar en la práctica. Por ello, el cantante nos demuestra que debemos ir con la honestidad por delante para no hacer cosas que puedan afectar a las personas que queremos.

9. “Si el amor fuese ciego solo nos enamoraríamos de la oscuridad” (Bala perdida). La superficialidad es algo muy evidente en los últimos tiempos en nuestra sociedad, algo que nos priva de encontrar a personas con las que seamos afines. Por esta razón, tenemos que aprender a cerrar los ojos cuando nos enamoramos para encontrar la felicidad plena.

10. “Si he aprendido algo, es que, si no pierdo mi miedo a perder, nunca ganaré, sino que perderé ya aún más” (Corazón de piedra). Siempre se ha dicho que quien no arriesga no gana y Beret nos quiere enseñar que la vida puede ser un juego muy difícil. Sobre todo si no nos lanzamos al vacío de vez en cuando.