Nacho Palau, la gran ausencia del debate final de ‘Supervivientes’ por un motivo de peso

Este domingo, Supervivientes 2022 cerró definitivamente las puertas con un debate final que reunió a todos los concursantes de la edición menos uno. Carlos Sobera empezaba el programa anunciando que uno de ellos no estaría en plató.

“No están los 16, falta uno, es Nacho Palau, tiene una pequeña indisposición, que ha sido provocada por una alegría, lo visteis el jueves, no es nada grave. Se está recuperando, pero está bien, va por el buen camino", explicaba para dejar claro desde el principio que el ex de Miguel Bosé no estaría en el plató.

Eso sí, conectaron con él por video llamada para conocer de su propia boca su situación actual. “Estoy tranquilo, llevo unos días con una reacción alérgica rara, han considerado que tenían que mirar por dónde iban los tiros, pero estoy tranquilo y echándoos mucho de menos”, aseguraba.

Quedó como tercer finalista. Después de derrotar a Ignacio de Borbón, no pudo superar a Marta Peñate. Y las pruebas de la gran final no se le dieron especialmente bien, pero había un motivo de salud por medio. “Hay que recuperarse, que es lo primordial, para juntarme con mis hijos fuerte y bien”, aseguraba.

Amistades y enemistades

Alguno de sus compañeros quiso dedicarle unas palabras. “Te quiero y me siento muy orgullosa de haber sido compañera tuya y considerarme tu amiga porque eres muy grande”, le dijo Desirée Rodríguez, su gran defensora durante todo el concurso.

“Yo la quiero muchísimo también. Sé todo el apoyo que he tenido de ella y estoy super agradecido. Me llevo una amiga para afuera. Estoy deseando estar ahí, con todos y vernos. Me siento fastidiado por esta casualidad, ayer no pudo hacer la final que me hubiese gustado”, confesó el concursante respondiendo a su amiga.

Parece que ha congeniado mejor con el sector femenino del concurso. Otra de sus grandes amigas es Marta Peñate. “Nacho, qué pena me da verte así, tienes la cara como un pez globito. Pero yo te quiero mucho y si estás en Madrid yo te quiero ir a ver. Y que estás muy guapo así peladito. Nos vemos pronto porque eres de los pocos que me voy a llevar de aquí”, aseguraba la segunda finalista.

Kiko Matamoros también quiso decir algo. “Siento mucho la situación física en la que esté y espero que se recupere”, empezó admitiendo, “decirle que tengo muchas ganas de hablar con él en la intimidad para que me explique cosas y le explique yo. Lo que se puede decir ya lo he dicho en público. Para mí fue una gran decepción su comportamiento conmigo y me sentí muy defraudado, pero no tengo por qué volver a decirlo”.

Habrá que dejar tiempo y ver cómo evoluciona la cosa entre ellos. De momento, esperemos que se recupere pronto y esa reacción alérgica se quede en una anécdota más de esta dura experiencia vital.