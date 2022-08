Omar Sánchez acaba en urgencias del hospital tras su reencuentro con Anabel Pantoja y da detalles

El viernes vivimos una noche de emociones con el reencuentro de Anabel Pantoja y Omar Sánchez tras lo ocurrido en Supervivientes. Su todavía ex marido tuvo la oportunidad de ser el primero en verla en el programa de Toñi Moreno, Déjate querer. Momento tenso que nos dejó grandes momentos y que fue un éxito de audiencia.

Todos están pendientes de los primeros movimientos tanto de uno como de otro y el estreno de Ya es verano, no podía dejar de ponernos al día y está claro que han pasado un fin de semana muy diferente.

Mientras Anabel ha disfrutado de sus primeros días en compañía de Yulen Pereira, ya sin cámaras. Su ex marido ha estado ingresado en urgencias.

Ingresado

“De Omar no tenemos buenas noticias, a través de sus redes sociales nos ha dejado muy preocupados porque está en un hospital de Gran Canaria, dice que tiene alrededor de 38.5 de fiebre, que están haciéndole pruebas y que, por el momento, le han puesto una vía con medicación”, explicaba Arabella Otero, reportera del programa.

Finalmente lograban contactar con él para tener la última hora de su estado de salud. Ventajas de que Marta López sea parte de este nuevo programa y gran amiga del surfista.

"Un poco jodido. Me han dado los resultados y tengo bronquitis. Al final no es covid ni nada, mucho mejor. Tengo que estar de reposo unos días y de vuelta al trabajo", explicaba. Dejaba claro que no le iban a dejar ingresado.

También aclaraba que Anabel le había escrito un mensaje interesándose por su estado de salud, como mucha otra gente. Acabó despidiéndose de su amiga que no dudó en decirle lo orgullosa que estaba de poder contar con él en su vida. “Yo creo que todas querríamos tener un novio como tú”, acababa reconociendo.

Ahora le toca recuperarse y seguir con su vida, está claro, que ya sin esperanzas de volver con Anabel.