Alexia Rivas llora la muerte de su amiga Mónica Domínguez Blanco, reportera de Mediaset

Mónica Domínguez Blanco, reportera de diferentes programas de Mediaset ha muerto a los 38 años tras enfrentarse a una larga enfermedad. En Ya es verano han querido despedirse de ella. La presentadora Verónica Dulanto se emocionaba al recordarla.

“Hoy es un día muy triste para esta casa porque ha fallecido una compañera nuestra, Mónica Domínguez, a los 38 años, una excelente compañera que nos deja con su buen hacer, su compañerismo y con su sonrisa eterna y enorme que tenía. Desde aquí queremos mandarle nuestro afecto y cariño a toda la familia y compañeros porque era…”, aseguraba antes de ceder la palabra a Alexia Rivas, incapaz de seguir hablando.

Igual de emocionada hablaba la colaboradora: “La protagonista es, por desgracia, ella. Solo me puedo acordar ahora mismo de sus padres, que son dos personas maravillosas. Lo más importante que tenía Mónica eran ellos, sus padres y Ponferrada. Te quiero dar las gracias y que descanses”, decía Alexia que no podía evitar romper a llorar.

Una reportera todoterreno

Mónica Domínguez trabajaba actualmente en Viajeros Cuatro. De hecho, el primer programa de esta última temporada, rodado en Canarias, era reportaje suyo.

Pero su rostro nos resultaba de lo más familiar y es que la hemos podido ver presentado Divinity está de moda, o trabajando en otros formatos como El programa de Ana Rosa, Hay una cosa que te quiero decir, Cuatro al día, ¡Qué tiempo tan feliz!, Hazte un selfie, Dani & Flo o Ya es mediodía.

“Todo nuestro cariño. Le mandamos un beso enorme a toda su familia en estos durísimos momentos. Nos vamos a acordar siempre, siempre, de Mónica”, terminaba diciendo Dulanto. Una de las muchas compañeras y compañeros que le han dedicado bonitas palabras en su despedida.

La periodista fallecía en su casa de Ponferrada, junto a los suyos tras no superar la enfermedad que ha acabado con su vida. Su compañera de cadena, Carme Chaparro, le ha dedicado unas sentidas palabras.

Recuerdos y despedidas

"Acaba de morir esta sonrisa eterna, una de las personas más cariñosas, buenas y transparentes que me he encontrado en esta profesión en la que nada es lo que parece. Mónica nos dijo adiós anoche. La recordaréis de muchos programas, el último, @viajeroscuatro Yo la conocí en @cuatroaldia y era la luz que iluminaba la redacción. Sé que siempre se dicen cosas bonitas de los que se han ido, pero ella se las merece todas. Era tan buena persona, tanto… Querida @monicadominguez , no te has ido, porque estarás siempre en nosotros. Sigue queriéndonos allá donde estés", compartía la presentadora de informativos.

No ha sido la única.Son muchos los que le han dado su último adiós.

Pena infinita.

Excelente compañera.

Abrazo a su familia y amigos 🥲. https://t.co/yB8Dj1uH1P — Sonsoles Ónega (@sonsolesonega) July 31, 2022 Me he quedado en shock!

Buen viaje a la luz mi bella #MónicaDominguez

Mi sincero pésame a su familia D.E.P💔 https://t.co/YenpjO1Bel — Sylvia Pantoja (@sylviapantoja11) July 31, 2022 Buen viaje Mónica Domínguez 😔



El Bierzo se queda sin una de sus grandes embajadoras.



Gran comunicadora, apasionada de su profesión, un ejemplo para los que nos dedicamos a esto.



Ánimo a toda su familia y amigos.



DEP — David Álvarez (@davidalvarezfm) July 31, 2022

Nosotros solo podemos desearle que descanse en paz.