El problema de salud que amenaza a Tania Medina tras 'Supervivientes'

Supervivientes está a punto de finalizar. Quedan horas para que se conozca al ganador del concurso en el que durante más de tres meses sus participantes han pescado, han comido cocos, se han sometido a duras pruebas como la noria infernal, han lidiado con el carácter de los demás, han vivido en soledad, entre otras cosas.

Según han sido expulsados han podido comprobar que no son los mismos que cuando entraron en el mes de abril. Todos al enfrentarse a la prueba del espejo se sorprenden por los kilos que han perdido. Algunos echan de menos sus músculos, otros su trasero, otros se fijan en los estragos del concurso en su rostro.

Tania Medina perdió 8 kilos en su estancia en las playas hondureñas y la situación llegó a alarmar a muchos, ya que daba la impresión de que había adelgazado bastante más de los que indicaba la báscula.

La concursante consciente de la preocupación de sus fans ha hablado sobre su peso y ha comentado: "Ya he recuperado los 8 kilos que perdí. Estoy en el mismo peso que antes de entrar a Supervivientes. Mi objetivo es mantenerme y tonificar", añade haciendo referencia al peso y a su físico”.

Tania Medina / IG

Sin embargo, Tania sufre una enfermedad: "Tengo el síndrome del intestino irritable y la lactosa me sienta mal y yo mí misma me la fui quitando. El doctor me ha dicho que no tome lactosa. Hidratos puedo consumir todos los que quiera mientras sea arroz, quinoa, batata".

“Respecto a la alimentación, aún sigo muy hinchada, esta semana incluso ha sido la peor desde que estoy aquí, pero paciencia, aún queda hacerme varias pruebas», afirmó en redes.

Durante su estancia en los cayos, Tania tuvo que ser evacuada y se dudó de su continuidad en el programa. Entonces se puso malísima y los síntomas que presentaba fueron fiebre y dolor abdominal. Lo pasó bastante mal pues además del palo que le habría supuesto una retirada del programa por motivos de salud, ella quería seguir participando y estar con Alejandro Nieto, su pareja. Afortunadamente, superó el problema y se reincorporó al reality. Cuando finalmente fue expulsada y vio su reflejo en el espejo no se lo podía creer y pidió que su madre le cocinara muchos pucheros y lentejas con el fin de recuperar su figura.

Tania tiene ya el peso que tenía al entrar en el concurso y solo le queda cuidarse de la enfermedad que le han diagnosticado los médicos. Ahora está deseando que sea la final de Supervivientes para encontrarse con su novio y comenzar a planear uno de los mejores veranos de sus vidas. O eso ha planeado: harán las maletas rumbo a destinos tanto nacionales como internacionales: "Canarias, África (Kenia creo), Marruecos, Baleares, Francia... Pero no sé cuál será primero", ha asegurado.