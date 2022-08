Yulen Pereira reacciona tras el encuentro de Anabel Pantoja con su ex en el debate de ‘Supervivientes’

El regreso de Anabel Pantoja a España tras pasar tres meses en Supervivientes ha causado mucho revuelo. El primero con el que se reencontró no fue Yulen Pereira sino su todavía marido, Omar Sánchez. Grabaron su reencuentro en Déjate querer que pudimos ver este sábado en un programa que tuvo una gran audiencia. Había ganas de ver lo que tenían que decirse tras el papel de la influencer en el concurso.

Vimos tensión, pero también mucho amor, el que todavía hay entre dos personas que se han querido mucho. Una ruptura de esas que despiertan la envidia de muchos por lo delicada y civilizada.

“He visto dos personas que estaban muy enamoradas, que se han dicho cosas muy bonitas. No he visto el programa entero, la verdad, al final son solo cuatro imágenes. Tendré que verlo entero en mi casa, pero vamos, creo que Anabel tiene que hablar las cosas, lógico y respetable”, reaccionaba Yulen Pereira tras ver algunas imágenes del programa en el debate final de Supervivientes.

“Se quieren, han pasado mucho, han vivido muchas cosas y entiendo que Anabel todavía tenga cosas que hablar con él. Las han hablado, creo que todo ha quedado muy claro y ya está”, seguía Yulen.

Carlos Sobera ha querido indagar sobre cómo se siente realmente Yulen que en su día dejó claro que no quería ser segundo plato. “No tengo ningún tipo de inseguridad. Creo que este tipo de cosas las tendremos que hablar ella y yo y tendré que ver el programa entero para poder hablar”, insistía.

No ha tenido que ser plato de buen gusto para él. “Son imágenes, hay que ser sinceros, que te impactan, pero lo entiendo y no voy a mentir, quiero verlo entero”, reconocía. Aunque el debate se emitió el domingo, se grabó el viernes, antes de que el programa de Toñi Moreno se emitiera, de ahí que Yulen todavía no lo hubiera visto.

Ya son pareja

Pero no solo hablaron del ex, también de la pareja que forman ahora. Anabel y Yulen dieron detalles de su primera noche juntos ya sin cámaras. Sobera le decía que tenía cara de cansada y Marta Peñate que estaba a su lado, recurrió a ese gesto tan característico suyo que hace referencia a mantener relaciones sexuales.

Anabel ha empezado reconociendo que se ha hinchado a comer, aunque no es eso lo que quería saber todo el mundo. “Me he hinchado a todo, lo resumo”, acababa confirmando. Su primera noche la pasaron en la casa que tiene ella en el centro de Madrid.

“Tenía muchas ganas de llegar aquí, de estar con él, y guay, muy bien. Tampoco voy a entrar en detalles porque ya habéis tenido bastantes detalles todo el concurso. De todas formas, por si a alguno le quedaban dudas, Yulen dejó claro que había estado “muy bien”.

Habrá que seguir los pasos de esta pareja que promete dar muchos titulares.