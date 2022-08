Marta Peñate manifiesta su decepción con Desy Rodríguez en el debate de ‘Supervivientes’ y acaba rompiéndose

Marta Peñate acabó llorando a lágrima viva en el debate final de Supervivientes y, en esta ocasión, no fue por protagonizar ninguna bronca sino por recordar su paso por la isla en un vídeo que le removió por dentro.

Tras ver las imágenes, recibió la ovación del público y de sus compañeros que valoran de manera unánime el concurso que ha hecho, en gran parte en absoluta soledad. Carlos Sobera hizo que se levantara para darle un fuerte abrazo con el ánimo de calmar su llorera.

Mostró ese lado más vulnerable que no siempre se siente cómoda compartiendo. Como ella misma aseguró, le gusta más que la vean como “una pequeña hija de p, me cuesta demostrar debilidad, pero me he visto ahí muy vulnerable”.

En cuanto a no haber ganado el concurso y, sobre todo, el premio económico que terminó en manos de Alejandro Nieto, señaló que le queda “la impotencia de los 200.000 euros, por supuesto, el cheque, pero lo que yo he avanzado como persona, no me lo va a quitar nadie”.

La decepción

En el concurso ha discutido mucho el tiempo que ha convivido con sus compañeros, pero el hecho de recibirlos de uno en uno en Playa Parásito, ha ayudado a que tuviera la oportunidad de conocerles mejor. Eso le llevó a hacer las paces con Tania Medina, a conocer a un Kiko Matamoros que le gustaba o a convertirse en gran amiga de Desy Rodríguez.

Aunque ha tenido que reconocer que se ha llegado a sentir decepcionada con ella. La ha tenido muy presente durante todo el concurso y esperaba algo más de ella. “Desy fue la que más me dolió, me pareció super triste”, reconocía sobre su expulsión.

Pero también le echó la bronca: “Estoy un poco cabreada contigo, tengo que reconocerlo. Entiendo y comprendo y comparto que el 80% de mis compañeros estuvieran a favor de Alejandro, es normal y obvio, pero me dolió que tú en un vídeo estuvieras gritando: 'Alejandro ganador'. Eso me ha dolido un poquito, pero no pasa nada”.

Veremos qué amistades perduran en el tiempo una vez que no les unen las adversidades del reality.