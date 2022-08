Desgarradora despedida de Tamara Gorro de su princesa que conmueve a amigos influencers y televisivos

Este ha sido un duro fin de semana para Tamara Gorro. El pasado jueves fallecía Valeria, la hija de unos amigos a la que ella consideraba su sobrina. Estaban muy unidas, sobre todo, desde que la pequeña fue diagnosticada con un cáncer. Pero no ha podido ser y llegaba el triste desenlace.

La influencer quiso compartir unas desgarradoras palabras que dejan claro el amor que sentía por la niña. “Mi princesa… Mi niña de la eterna sonrisa… Toda una vida juntas, pero cinco años inseparables”, empezaba diciendo.

“Una balanza donde existió el sufrimiento, pero sin duda ganó la fuerza, la energía, las ganas y el amor… Te has ido mi vida, te has ido para siempre. Pero enseñando al mundo que no se puede dejar de luchar, y siempre hacerlo con una sonrisa”, recalcaba sobre el espíritu de la niña hasta el final.

“Eres un ejemplo de admiración. Mi princesa, no sabes el vacío que me dejas, no te imaginas cuanto me has ayudado, enseñado y motivado. Hasta nuestra despedida ha sido especial y única”, aseguraba sobre lo que vivieron juntas en la despedida de la una y la otra.

Sin duda, un momento muy duro para Tamara que tiene una promesa que cumplir: “La tristeza me invade y tengo el corazón roto, yo no quería este final y sé que tú tampoco, quedaban muchas cosas por hacer juntas. Pero te juro que las haré, te lo he prometido y así será”.

“Vuela alto cariño. Allá donde vayas seguirás brillando, porque eres luz. Te voy a tener presente cada día de mi vida. Lo siento en el alma por no haber podido hacer más para ayudarte y curarte, lo siento. TE AMO Y JAMÁS TE OLVIDARÉ. Tu tía Tamara. #👑”, terminaba su emotiva carta de despedida.

Amigos conmovidos

Y como era de esperar, han sido muchos los amigos y seguidores que han querido mandarle muchos ánimos en este momento tan duro para ella.