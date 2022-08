ENTREVISTA: Taboo (Black Eyed Peas) y la influencia del sonido de ‘I Gotta a Feeling’ en ‘Don't You Worry’

Pocos son los grupos musicales que pueden decir que siguen tan unidos como el primer día después de casi 30 años de carrera musical. Sin embargo, Black Eyed Peas es prueba fehaciente de ello.

A pesar de la salida y entrada de varios miembros a la formación, el trío Will.I.Am, Taboo y Apl.de.ap lleva junto desde mediados de los 90 y se ha mantenido constante hasta nuestros días. Y es que, según Taboo, la amistad es el secreto que hace tanto la unión como la fuerza. Ahora, con la incorporación de J. Rey Soul, la banda se encuentra inmersa en una gira de verano, actutando en diversos festivales de música por Europa, entre ellos, el Morriña Festival (A Coruña) y Concert Music Festival (Chiclana de la frontera, Cádiz) de nuestro país.

Mantenerse en la cima del éxito tras tres décadas en la industria también es difícil, pero BEP ha vuelto a conseguirlo. El último ha sido Don't You Worry, single en colaboración con dos viejos amigos, Shakira y David Guetta. El tema acumula 58 millones de reproducciones y más de 26M de streams en Spotify.

Don't You Worry feat. Shakira y David Guetta: fusión de nostalgia y actualidad

Queríamos conectar con la gente con un ritmo de 2010 y 2022, una mezcla de sonido que es antiguo pero también my moderno. Algo que puede estar en las discotecas pero te da esa emoción de 2008 y 2010, de cuando sacamos ese disco The END.

También el mensaje es muy importante: "No te preocupes". En este momento, necesitamos mensajes así, con amor, positivos. Y lo planeamos para que sonara justamente así.

La vuelta a los escenarios y a nuestro país

Me siento muy emocionado, especialmente por ver a los fans cantar nuestras canciones, las de antes y las nuevas que no pudimos presentar en directo en los últimos dos años, como Ritmo con J Balvin, Mamacita con Ozuna y las dos canciones con Shakira: Girl like me y Don't You Worry.

Para nosotros, como cantantes, es muy especial. Sobre todo ahora, que es el momento anterior a lanzar nuestro próximo disco y estamos practicando nuestras habilidades sobre el escenario para mejorar y estar preparados para el día que podamos salir con una gira propia.

Me encanta España. Dije que, si Dios quiere, yo quiero vivir aquí con mi familia. Lo estoy manifestando al universo. En el futuro compraré una casa en España. Me encanta el ambiente, la gente, la comida... Es muy bonito. También me encanta Japón, pero me pasó algo muy especial cuando estuve en Barcelona durante cinco días... Caminando, aprendiendo, educandome, practicando el castellano (que no es mi primer idioma y a medido que lo practico voy mejorando y me cuesta menos hablar).

La cancelación del Diversity Valencia me puso muy triste. La gente que me vio fuera del hotel me dijo que tenía muchas ganas de ver a los Black Eyed Peas. Así que espero que en un futuro podamos reprogramar la fecha y volver a actuar en Valencia con la gira.

La incorporación de artistas latinos a su proyecto musical

Tanto Will.I.Am como yo, que nos hemos criado con mexicanos en Los Angeles, donde predomina el ambiente latino, estamos muy conectado con la sangre y las raíces latinas. Entonces, para nosotros, hacer música inspirada en este sonido ha supuesto un proceso muy natural.

En algunos de nuestros trabajos anteriores (Elephunk y Bridging the Gap), yo canto en español. Trabajamos con Juanes, Paulina Rubio, Sergio Mendes y Daddy Yankee antes de Translation. Esto no era nuevo para nosotros pero nos enfocamos en un disco donde honrar y respectar el ritmo latino como el reggaetón, afrobeat y el género urbano.

La importancia de ser una voz para la comunidad indígena e hispana

Cuando creces en Estados Unidos como yo, que no conocía mucho mis raíces mexicanas ni indígenas, a veces nos olvidamos de nuestro lenguaje en español. También porque en EEUU a veces se burlan de ti por hablar en otro idoma, y todo eso yo tuve que escucharlo desde niño y es horrible. Me afectó mucho y llegué a renegar de esa parte de mí.

Cuando crecí, comencé a apreciar tanto la sangre indígena nativa-americana como la mexicana. Y quiero ser ese ejemplo y voz para la comunidad indígena e hispana. Nunca hay que avergonzarse de ser quien eres ni de tus raíces; al contrario, hay que sentir orgullo.

