María Castro demuestra que la lactancia materna también es posible en la piscina

El tema de la alimentación de los más pequeños de la casa es una opción personal que no debería cuestionarse en ningún momento. Cada madre elige lo mejor para ella y su bebé y de ahí que la lactancia materna sea una opción tan válida como cualquier otra.

María Castro ha dado el pecho a sus dos niñas y, además, todo el tiempo que le ha sido posible. De hecho, su segunda hija, Olivia, sigue enganchada a la teta. Y la actriz ha demostrado con una imagen que la piscina es un lugar tan bueno como cualquier otro para alimentar a su niña. O mejor, porque ambas están fresquitas, que hace mucho calor.

“Ayer, por lo visto, no solo arrancó agosto… También empezó la semana de la lactancia materna!!!! Y yo, sin saberlo, lo celebraba así! Con lo más parecido a una lactancia en tandem, que haya podido experimentar. Y por supuesto, sugerida por Olivia!”, empezaba escribiendo en sus redes sociales junto a una foto en la que vemos a su hija y su muñeca mamando.

“Para ella, su tetita, sigue siendo sagrada… No sólo la comparte con sus muñecos, que como los quiere, sabe que es una bonita forma de cuidarlos, sino que en ellas me guarda ‘cosas’ sin que ni yo misma me dé cuenta… De hecho, cuando en casa falta un objeto pequeño y no lo encontramos por ningún sitio, ya voy directa a rebuscar, dónde???? Pues sí!!! Dentro de mi sujetador!”, contaba con sentido del humor.

Anécdotas que recordará con nostalgia cuando la niña crezca. “Y es que Oli ha desarrollado una capacidad estratosférica, que le permite esconder, cual zarigüeya, ‘cositas’ en el lugar que, supongo, valora más del mundo mundial… y todo sin que yo me entere”, admitía.

Sin fecha de caducidad

La niña está a punto de cumplir dos años y sigue con la lactancia materna. “Y ayer, tras 22 meses exactos, así seguimos… Eso sí, sumergidas en el agua, que debe ser lo más parecido para ella a estar de vacaciones en Punta Cana, con pulserita incluida y barra de refrescos libres en mano”, reconocía.

Y parece que no tiene fecha de caducidad. “Hasta cuando estaremos así??? Pues yo que sé. Iremos viendo… como todo! Lo más importante es respetar todas las opciones y llevarlas con alegría. Sobre todo, la que has elegido tú misma”, terminaba compartiendo.