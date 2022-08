Rafa Mora desvela información de Yulen Pereira conseguida a través de su ex que cuestiona sus intenciones

Una vez que Yulen Pereira y Anabel Pantoja dejaron claro en Supervivientes que había surgido algo entre ellos, la opinión pública se dividió entre los que creían que hablaban de un amor sincero y los que no se creían absolutamente nada y veían su relación como una estrategia para llegar a la final.

Ahora que el concurso se ha acabado, se analiza con lupa cada paso de esta pareja que parece que va a estar cuestionada durante mucho tiempo. Los hay empeñados en desenmascarar al deportista y Rafa Mora es uno de ellos.

Lo ha demostrado en el último programa de Sálvame donde ha revelado una información que ha conseguido a través de una de sus ex en un encuentro casual.

El descubrimiento de Rafa

“Tú dices que Yulen es de verdad, yo hoy te voy a decepcionar. Ayer por la noche tuve acceso a una información sobre Yulen que nos va a dar una idea de quién está detrás de esa carita de buen nene que se pone pañuelitos en la gala de Supervivientes”, le decía el colaborador a María Patiño que es una fuerte defensora de esta historia de amor.

“Yulen ya había estado en los estudios de Mediaset antes de ir a Supervivientes. Empezamos por ahí. Ya había estado delante de una cámara, ya había estado en un programa de Mediaset antes de ir a Supervivientes”, lanzaba de golpe y sin anestesia.

“La esgrima es una excusa. Él lo que quiere es foco desde que nació. Nos ha contado una pantomima. Y esta tarde lo voy a contar todo y vais a flipar. No vais a tener argumento alguno para rebatirme ni para defender a este señor", añadía Rafa.

Y claro, el cebo ya era lo bastante jugoso como para estar pendientes de lo que tenía que contar. Por lo visto, se fue de cena a un restaurante de Madrid y a medianoche se encontró con la ex de Yulen y no solo se saludaron, sino que compartieron confidencias.

Las revelaciones de la ex

“Primero, que ya me dejó bastante sorprendido y que creo que todo el mundo ha flipado, es que Yulen Pereira ya había aparecido en televisión. Él nos había contado a todos que la primera vez que él decide ponerse delante de una cámara es exclusivamente en Supervivientes. Primera mentira de Yulen Pereira”, comenzaba su ataque contra el nuevo novio de Anabel.

“Cuando prueba la televisión, aproximadamente un año, parece que le empieza a gustar y empieza a perder interés por la esgrima, las espadas, y empieza a ganar interés por los focos. Empieza a interesarse por cómo se mueve en el mundo y quién puede introducirlo de manera continuada. Buscó representante, algo que sus padres se negaban completamente porque tenía miedo a que dejase de lado su carrera como deportista”, relataba sobre las intenciones de Yulen.

“Preguntó a varios ex concursantes de Supervivientes si después de la pandemia todavía se seguían haciendo bolos y si después de Supervivientes había más vida televisiva. Anabel, y te lo digo mirándote a los ojos, cuidado”, acaba recomendándole a su compañera.

"Además, su novia María, periodista de profesión, me contó que es muy galán con las mujeres. ¿Qué quiere decir? Hay pocas chicas en la Comunidad de Madrid que no hayan pasado una noche con Yulen, y en Las Rozas, ya ni os cuento", terminó contando.

Veremos si el deportista sale a la luz para desmentir o no esta información. Pero está claro que, si quería foco mediático, lo ha conseguido. Y su madre no parece muy contenta con las confidencias de la ex.

“Di los datos, incluso el nombre. Arelys llamó a la chica, a la ex de Yulen y le dijo que ni se le ocurriese volver a hablar conmigo, que si hacía alguna aparición se las iba a ver con ella", desveló Rafa Mora tras dar esta información.