40 cosas sobre Ly Raine, la joven rapera que ha conquistado a Lola Índigo y Sara Socas

Nunca nos cansamos de descubrir nuevos talentos. Y es que cada vez son más los jóvenes artistas que consiguen colarse entre los puestos más altos de las listas de éxitos y conquistar a personas de todo el mundo con su talento. Y esto sin importar de dónde vengan o a qué género musical esté enfocada su música.

En el caso de Ly Raine, sus letras han inspirado al más puro estilo de rap, consiguiendo que miles y miles de personas se sientan identificadas con cada una de sus historias. En LOS40 Urban hemos querido profundizar más en este talento y conocer 40 datos sobre esta joven valenciana que ha conquistado ya a Lola Índigo y Sara Socas. O al menos eso es lo que dice la lista de sus seguidores en las redes sociales.

Te presentamos 40 cosas sobre Ly Raine, la creadora de temas como Otra Vida o Marzo Malo:

1. Nombre completo: No lo puedo decir, cosa de raperos.

2. Año y ciudad de nacimiento: 97, Valencia.

3. ¿Cuál fue tu primer contacto con la música? Desde que tengo uso de razón.

4. ¿Cuándo supiste que querías dedicarte a ella? Desde que no me bastaba con escribir y necesitaba cantarlo en voz alta.

5. La canción que te hubiese gustado componer: To build a home.

6. Un género musical en el que nunca te adentrarías: Me adentraría en todos porque esa es la gracia de la música.

7. Un artista y/o una artista favoritos: Todos y ninguno a la vez.

8. La música que escuchabas en casa de pequeña: Todo aquello que fuese flamenco porque a mi madre le encanta y todo lo que le encante a mi madre me encanta a mi también.

9. Una canción con la que estés obsesionada ahora mismo: Zoo - Avant.

10. La que odies escuchar ahora mismo: Ahora mismo no quiero que suene nada triste.

11. El artista o la artista con el/la que te gustaría colaborar: Robe Iniesta.

12. ¿Es un sueño o una realidad? Es una utopía.

13. El músico que está en tu agenda de contactos: Creo que está feo dar nombres.

14. Si no fueses cantante, serías… no sería nada porque todo lo demás por lo general me parece aburrido.

15. La música para ti es... un constante cambio.



16. Un hobby o un deporte favorito: Diseño y todo lo que tenga que ver con crear. En deporte el único que me interesa es el balonmano.

17. El/La artista que más te ha marcado: Robe Iniesta y por ende Extremoduro.

18. Un momento de tu vida que te gustaría volver a repetir: quiero volver al momento donde tenía problemas pequeños de niña pequeña.

19. Lo que dirías a la pequeña Ly Raine: Te la van a liar así que ve con ojo.

20. La red social que más te engancha: Twitter.

21. La red social que más pereza te da: Todas las demás.

22. Algo que no soportas, que te pone enferma: La gente que es muy tikismikis para comer.

23. Una frase que repitas mucho: Perfecto.

24. Algo sobre ti que muy poca gente sabe: Si lo contase aquí lo sabría todo el mundo.

25. Una película que te encante o te defina: Interestellar me gusta mucho.

26. Algo que se te dé fatal: Concentrarme en algo que no me interesa en absoluto.

27. Algo (o alguien) con lo que estés obsesionada: No me gusta discutir así que por lo general me obsesiona la culpa.

28. Tu personalidad: Le cojo cariño a la gente muy rápido y a veces eso sale mal

29. Tu recuerdo de infancia más bonito: Siempre que pienso en mi infancia me viene a la cabeza el mar y mis padres juntos.

30. Un juguete (o juego) de infancia: Cell Damage.

31. Lo que echas de menos: Antes vendían unos espaguetis al pesto muy buenos y los han dejado de fabricar, era mi comida favorita. Imagínate.

32. Algo de lo que te arrepientas: No suelo arrepentirme a largo plazo. A corto plazo todos los días.

33. Tu palabra favorita: Todas aquellas que sean largas y difíciles de pronunciar.

34. Una manía: Siempre tiene que haber agua fría en la nevera, también en invierno. El agua es mejor fría porque te espabila.

35. Tatuajes: Sólo tengo uno visible, el resto que tengo me gusta poder enseñarlos solo si quiero.

36. Un placer oculto (algo que te dé vergüenza reconocer que te gusta): los mejores placeres son compartidos.

37. ¿De cuál de tus canciones te sientes más orgullosa de haber creado? De aquellas que nunca salieron porque gracias a esas se crearon otras y otras, y esas ahora hacen que yo esté aquí.

38. Si tuvieras que poner un título a tu próximo tema, sería… ¿Cuándo me va a tocar la lotería?

39. Pista de lo próximo que traes. Si es colaboración, pista del artista: Traigo un EP que llevo preparando desde hace tiempo. Sólo tiene una colaboración y es de Argentina wachooooooo.

40. Si no fueses Ly Raine y te la encontrases, ¿qué pensarías de ella? Pensaría que parece que no, pero es buena gente.