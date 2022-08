30 frases de las canciones de Dani Martín que has cantado sí o sí

Dani Martín es un músico que lleva presente en los escenarios españoles desde hace más de 25 años. Saltó a la fama junto a su grupo El canto del loco (año 2000 al 2010) arrasaban allá donde iban y vivieron el fenómeno fan en su máximo esplendor.

Dani Martín puso fin a su etapa al frente de este grupo y se embarcó en su aventura en solitario con la que ha cosechado también grandes éxitos.

El artista ha abierto en los últimos tiempos su corazón y no duda ni un momento en compartir pensamientos y reflexiones. Así le vemos reconocer que en su vida ha habido momentos de mucha oscuridad como cuando consumió drogas, se maltrató y no fue su mejor amigo. Su vida ha dado un giro ahora que se respeta y acude a terapia donde cuida su salud mental.

1 Besos.

Y eso es lo que quiero, besos. Todas las mañanas me despierten besos.

2 Qué bonita la vida.

¡Qué bonita la vida!, tantas veces enorme. Te acaricia y te mima, te hace sentir tan grande.

3 Son sueños.

En silencio, te busco. Y sueño con poderte amar.

4 Zapatillas.

Quiero entrar. En tu garito con zapatillas. Que no me miren mal al pasar.

5 Insoportable.

Aunque digas, no se te ha hecho tarde (ya se te ha hecho tarde). Sabes que eres un poquito insoportable (tan insoportable). Mirarás siempre hacia atrás arrepentida (tan arrepentida).

6 Charcos.

Soltarás una a una mis cadenas. Nacerás cada día por amor. Me traerás con el pie la luna llena.

7 Cómo me gustaría contarte.

Cómo me gustaría contarte. Que papá sigue siendo el líder. Que mamá ahora es artista. Y que yo canto aún peor.

8 La madre de José.

Es que la madre de José me está volviendo loco. Y no la voy a dejar, porque lo siento y siento todo.

9 Eres un canalla.

Eres un canalla.Tú no eres mi amigo. Eres un cobarde. Pero tú que te has creído

10 A contracorriente.

Quiero volver a sentir. Escuchar sólo tu voz que me diga aquello. Que todas las mañanas repetía en sueños.

11 Peter Pan.

A veces gritas desde el cielo, queriendo destrozar mi calma. Vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul. Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma

12 Mira la vida.

Mira la vida como vuelve y te sorprende. Mira la vida que fondo tiene el cajón. Mira la vida que regala todas las flores que tiene, aunque algunas las arranque con dolor.

13. Eres tonto.

Y mañana al despertar, saltar de la cama. Luchar tu mañana, mirar a la cara. Que no debes nada. ¡Eres tonto!

14. Estrella del rock.

Y que le vamos a hacer, primero El canto ahora esto. Eres una fresa con cara de lindo pobre chavito español. Y que le vamos a hacer si el rock and roll no es tu puesto. Los guantes desde el cariño te invitan a verlo dedícate al pop.

15 Cero.

Ahora toca aprender como dejar de querer, saber borrarlo bien, que igual que vino fue.

16. 16 añitos.

Los valientes, los que saben llorar. Con la cara descubierta.

17. Las ganas.

Y los recuerdos incendian el lugar. Siguen ardiendo, no paran de arrasar.

18. Mi teatro.

Pienso en conquistarte cada mañana. Que te sientas guapa porque te dé la gana. Pienso en admirarte sin que tu hagas nada.

19. Que se mueran de envidia.

Y no quería que el amor que es de mentira. Sube igual que su caída, que al final no es nada.

20. Romperás.

Volverás a que la herida se cierre hoy. Y sabrás que lo que pasa no pasa más.

21. Solo quiero mirarte.

Sólo quiero mirarte y saber que eres tú. Yo solo quiero lo que me queda.

22. Morirme de amor.

Como me gustaría morir siendo dos. Como aquella abuelita de esa canción. Y su gran compañero que detrás le siguió.

23. Guerra de pasos.

Solo dos bailarines. Escapando y luchando. Una guerra de pasos. Sin conflictos al lado.

24. Nada más que tú.

Y me vuelvo a equivocar. Cuando pienso que sí que eras tú. Que sí que eras tú.

25. Cheers.

Si estás dolido con la vida y te cuesta caminar. Si tu historia es de mentira y tú no puedes más. Olvida todo y ven a "Cheers”.

26. Caramelos.

He pensado mil veces en robar caramelos. Y subirme muy alto y tirarlos pa' hacer un mundo mejor.

27. Cada día.

No busques más. Que cerca está.Dentro de ti.

28. Caminar.

Busco el viento que traiga esa voz. Que se lleve al pésimo escritor.

29. Ahora.

Ya no me emociona, tu faldita corta. Y que me hables cuando vamos a vivir.

30. Antes de ver el sol.

Si te vas. Se me va a hacer muy tarde. Y además, solo intento cuidarte.