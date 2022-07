Dani Martín reflexiona sobre el amor propio: “estar conmigo es la relación más bonita que he vivido”

Dani Martín se encuentra en un momento precioso a nivel profesional y cada día se demuestra cuando realiza un concierto de su actual gira Qué caro es el tiempo. No ha perdido fuelle y sigue siendo capaz de llenar lugares como el Festival O Son Do Camino, a donde le fueron a ver alrededor de 45.000 personas. Un éxito de carrera que se traslada también a lo personal y al viaje interno que ha realizado para estar bien consigo mismo.

Últimamente, es común que el madrileño comparta en su cuenta de Instagram algunas reflexiones sobre la vida y la música, dejándonos con lecciones muy útiles sobre el amor propio. En la más reciente, ha explicado que se encuentra en la mejor relación posible con él mismo. “Jamás había sido capaz de estar conmigo, de estar tumbado mirando el mar durante dos horas sin necesidad de pensar en el siguiente plan”, comparte. Ha aprendido a hacer oídos sordos a los comentarios de los demás y a convivir con los fantasmas y miedos que le atormentan.

“Disfruto cantar como nunca lo había hecho. Disfruto de un beso. Del rato con mis padres hablando de emociones y no de anécdotas únicamente” / “El presente. Apagar el teléfono. No mirar las redes. No leer las opiniones. No hacer las cosas para buscar la aprobación. Estar conmigo es la relación más bonita que he vivido en mi vida”, son algunas de las frases de este post de Instagram. Dani Martín asegura que se quiere cada vez mucho más, demostrándonos lo importante que es para estar bien con uno mismo.

No es la primera vez que comparte una reflexión de este estilo, ya que hace una semana también habló sobre su amor propio. “El amor a mí mismo, aceptarme como soy, permitirme errores, perdonar, pedir perdón, no depender de nadie ni de nada, que la autoestima no dependa nada más que de mí mismo”. Aprender y escuchar a los demás es fundamental, pero también disfrutar cada segundo como si fuera el último. Ha confesado que se ha hecho daño, pero que también se lo han hecho... “Me he drogado, he mentido, he sido inmaduro. Me he maltratado, culpado, herido…”, comenta. Sin embargo, ha sido capaz de salir adelante y de mostrar un amor a sí mismo muy importante para ser quién es ahora.

Todos estos textos reflexivos van más allá del amor propio, ya que también ha hablado sobre lo importante que es hacer una carrera musical sin saltarse ningún paso y pelearla hasta el final. Rechaza la inmediatez y está muy orgulloso de hitos como el que realizó Fito y Fitipaldi en San Mamés hace unas semanas, donde llenó el estadio.

Un Dani Martín maduro y sincero que es capaz de abrirse a su público para demostrar lo más importante en su vida actualmente y cómo puede afrontar este éxito que le persigue desde hace décadas.