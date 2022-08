Llega la gira de Luis Fonsi a España: “Alguien divertido se aparecerá por los conciertos”

Luis Fonsi llega a España con ganas de ofrecer su música en directo y de disfrutar de la que es su segunda casa. El hecho de estar casado con una española influye en que disfrute tanto de su gira en nuestro país. En esta ocasión ha venido con toda la familia y se instalará aquí lo que queda de verano para asumir varios compromisos.

Tiene citas recurrentes como la del Starlite Festival y otras ciudades que ya conoce de sobra porque lleva muchos años girando por nuestro país. Y de sus sensaciones y de cómo es su vida en gira hemos charlado con él.

Cómo lleva tanto viaje en avión, desde donde ven sus hijos sus conciertos, qué canciones emocionan en esta gira o quiénes le han pedido entradas han sido algunas de las curiosidades que hemos querido conocer.

Noche Perfecta Tour llega a España, ¿sensaciones?

Estoy contentísimo de estar nuevamente aquí en España. Contento de comenzar la gira y de visitar todas estas ciudades que siempre me reciben con los brazos abiertos. Lo hemos pasado increíble con esta gira que ya comenzó hace dos, tres meses atrás y ansioso de escuchar al público cantar mis canciones.

Llegas a la que podríamos decir que es tu segunda casa, ¿eso lo hace más difícil o al contrario?

Definitivamente lo puedes decir porque así se siente. España es mi segunda casa, aquí estoy rodeado de mi familia. Aquí paso mucho tiempo cuando estoy trabajando y cuando no estoy trabajando. Lo hace más emocionante, definitivamente no es más difícil. Difícil es cuando uno llega a un país que uno no conoce, que uno se siente como extranjero, que uno no conoce los lugares ni el público y no conoce cómo va a reaccionar la gente. En este caso me siento a gusto, siempre me reciben con mucho amor, tengo muchos amigos, familiares, tengo mi casa acá, también. Siento emoción, orgullo, ansiedad, nervios… siempre se sienten nervios porque es sinónimo de respeto. Uno tiene un respeto hacia el escenario y hacia la música y hacia los artistas de esta tierra que tienen tanto arte.

¿Qué es lo que más te apetece, aparte de cantar, de tu verano en España?

Comer…jajajaja… fuera de cantar, ¿qué me apetece? Comer rico, pasarla rico. Estoy haciendo proyectos también a la vez. Estoy con mi familia también por aquí este verano. Así que estoy disfrutándolo al máximo.

De lo que llevas de gira hasta ahora, cuéntame algún momento que te haya emocionado de manera especial.

Cada ciudad que uno visita es mágica. El comienzo, el primer show de la gira fue en Puerto Rico, en mi tierra. Hicimos dos fechas en el Coliseo y es el lugar en el que más nervioso me pongo porque es la tierra que me vio crecer y tengo a mi familia, a mis amigos. Obviamente, es el comienzo de todo, es la primera vez que estamos cantando muchas de estas canciones y estos arreglos. Pero ahora hemos recorrido gran parte de Latinoamérica y ahora me quedo mes y medio en España para recibir todo el calor y el amor del público español.

Eres un cantante familiar, en el sentido de que tienes público de todas las edades, ¿eso lo notas en los conciertos?

Lo noto y me encanta porque ya son casi 24 años de carrera y mi público ha crecido conmigo y me encanta ver gente adulta, gente joven, alguna vez hasta niños en el concierto, que apenas están conociendo mis canciones. Al igual que gente que ya ha crecido con todas mis canciones desde mi primer disco y eso para mí significa mucho, que he podido ir evolucionando y compartiendo mi música a través de las generaciones.

¿Cuál es la crítica más sincera que han hecho tus hijos de esta gira?

Jajajaja… ellos se lo disfrutan mucho. Están conmigo y son muy sinceros. Por ejemplo, uno de mis últimos sencillos se llama Dolce y la modelo del videoclip es mi esposa y justo cuando uno piensa que ellos van a estar felices porque papá y mamá están haciendo un vídeo, resulta que no porque no les gusta ver a papá y mamá besándose…jajajaja… y me da mucha ternura, mucha gracia, el punto de vista de los niños y me llena de mucho amor.

Y cuando van a verte a un concierto, ¿se quedan en un palco, en el escenario…?

Todo depende. Ellos no suelen viajar mucho conmigo, las giras son muy complicadas. Son muy chiquitos y quiero que tengan una niñez muy tradicional y muy tranquila. En esta ocasión están aquí porque estamos en verano, no tienen escuela y mi esposa, siendo española, aprovechamos los veranos para que comparta su familia y amigos. Depende los conciertos, cuando es cómodo que se sienten con el público, los siento ahí. Cuando quizás no es tan cómodo uno va buscando y adaptándose a cada escenario. El hecho de que estén en el mismo lugar, en el mismo recinto, ya me crea una magia muy especial.

¿Cuál es la canción que más estás disfrutando cantar en este tour?

Cada noche es diferente, no es tanto la canción, es el momento y me lo da el público y es obvio que van a conectar con Despacito o algún hit, son momentos importantes en el concierto, pero de pronto hay una canción que te sorprende.

Supongo que en este tiempo llevas muchos vuelos a tus espaldas, ¿alguna vez te ha dado miedo volar?

No me da miedo volar, pero sí he tenido sustos, he tenido aterrizajes de emergencia. Todos hemos tenido ese vuelo que uno no quiere repetir. Pero volar no es algo que me de miedo. Soy paracaidista, empecé a hacer mis clases de piloto, por supuesto que no las terminé, pero soy arriesgado y no me molesta volar.

El otro día comparabas tu gira de 2009 con esta de 2022, ¿cuál es la principal diferencia?

Ha pasado una vida entera en esos 13 años musicalmente hablando, personalmente hablando. Soy otra persona, estaba en otro lugar en el 2009. Hoy en día estoy en otro lugar muchísimo más bonito, con una familia que te llena de mucho amor y te organiza las prioridades en la vida. Musicalmente el mundo ha cambiado, la manera en la que se escucha la música ha cambiado. En el 2009 no existía el streaming y la música no viajaba tan rápido como viaja hoy en día. Pero lo que no cambia son las ganas, el respeto, la ilusión, el amor que uno siente por el escenario y el público.

¿Mantienes algún ritual?

No, trato de descansar lo más que pueda. Cuando tengo que cantar, descanso. Ese es el mejor ritual para tener la voz siempre al cien por ciento. A veces hay que hacer muchos conciertos y viajes y hay poco descanso. Cuando estoy en España trato de alimentarme bien porque es donde más rico se come del mundo entero y descansar y asegurarme que lo voy a dejar todo sobre el escenario.

Aquí tienes muchos compromisos por la gran cantidad de amigos que tienes, ¿quiénes te han pedido ya entradas?

Jajajaja…Me piden, pero yo se las doy con todo el amor de la vida. No tengo la lista ahora, pero alguien divertido se aparecerá por los conciertos, ya verás.

Estarás en el Starlite Festival, una cita muy especial. No es tu primera vez, ¿qué destacas de este escenario?

Me encanta Starlite, me encanta Marbella, me encanta la tradición de este festival y los artistas que pisan el escenario. Es uno de esos shows que uno se emociona. He tenido la oportunidad de presentarme en tres o cuatro ediciones y regreso este año con el que yo pienso que es el mejor repertorio de mi carrera. Va a ser una noche mágica.

Decíamos que aquí tienes muchos amigos, ¿alguno subirá al escenario contigo en alguna de las fechas?

Quizás, no es algo que suele planificar con mucha anticipación. Si es que pasa, si tengo la suerte de tener a algún colega que esté conmigo esta noche, lo hacemos y lo decidimos un poco a última hora. Ahora mismo no te sabría decir.

Con lo que está pasando con Rusia hay mucha crisis en el mundo en general, en España en particular, ¿eso da más valor al hecho de que la gente se gaste el dinero en ir a verte?

No te sabría contestar a esa pregunta. Al final necesitamos amor en la vida, con o sin crisis, necesitamos música y ojalá la gente quiera compartir una noche mágica conmigo.

Aquí morimos de calor últimamente, tú estuviste congelándote en Alaska el mes pasado, ¿cuál prefieres ahora mismo?

Calor, calor, calor. Yo soy boricua, yo soy playero, estoy acostumbrado al calor y no le tengo miedo, es lo que me llena de vida, la playa, el agua salada, las palmeras y el calor, es lo que me pone feliz.

¿Qué te llevó a Alaska y qué te sorprendió de allí?

Fui de vacaciones con mi familia en un crucero y no hizo tanto frío porque en verano no es Alaska en invierno, son dos mundos diferentes. Tuvo una semana de descanso entre la gira de América y la de España y tuvo un ratito para compartir con la familia.

Estás de gira, pero tú eres bastante inquieto, ¿andas preparando algo de música, tele…?

Todo, no paro de escribir, de grabar. Ya tengo un proyecto bastante listo. De hecho, voy a estar terminándolo mientras estoy acá hasta finales de septiembre y tele también.

Cuando hablas de música, ¿te refieres a temas sueltos o a un próximo disco?

Estoy haciendo un disco completo, de principio a fin. Las canciones se irán soltando poco a poco, pero sí tiene un principio y tiene un final el disco como tal, o el mensaje, y justo estoy trabajando en ello.