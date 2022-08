“Amo comer y Siempre tengo hambre: Da igual cuando lo leas. Hoy ha sido un día épico, y esto no está más que empezando!!! 😎”. Palabras de Dabiz Muñoz que está disfrutando de sus vacaciones en México con Cristina Pedroche.

Y como suele ocurrir con esta pareja cada vez que sale de España, su viaje se convierte en una experiencia gastronómica y está claro que lo están gozando en el país latinoamericano.

El chef, aunque parezca increíble, ha descubierto una fruta que no había probado nunca antes. Un descubrimiento que no ha dudado en probar. “Probando el Mamey por primera vez. Amo probar ingredientes y sabores nuevos, lo que más en la vida!! ❤️❌⭕️❤️”, aseguraba en redes.

Y lo hacía junto a un vídeo que nos muestra la degustación mientras comparte la opinión sobre este nuevo alimento y, la verdad, da ganas de probarlo.

“Esto es una fruta del sudeste de México, tropical, que se llama mamey. La fruta es carnosa, ligeramente terrosa, no la había probado en la vida y me parece brutal. Tiene un color y una textura de locos. Sabe un poco como a amareto, como a almendra amarga, no es muy dulce, es un poco como rollo piruleta, me flipa. Lo que le va muy bien es el tequila”, asegura.

Una fruta que en otros países se conoce como zapote y que muchos de sus seguidores le han recomendado que la prueba batida con leche. Seguro que no tarda en seguir los consejos.

Probando de todo

No es lo único que ha disfrutado en este viaje. “Volcán!!! Tortilla crujiente con muuuucho queso, bistec y salsa de tomates verdes y aguacate 🥑, que Jodida fiesta en @tacoselvilsito 🌮 Ouh fucking mamma a la Mexicana 🇲🇽❤️”, compartía sobre otro de los platos que ha degustado.

Un placer que comparte con Cristina. “Os juro que no supero estos tacos 🌮 En realidad no supero el olor a comida riquísima todo el rato, la gente tan maravillosa que estoy conociendo, lo bien que lo estoy pasando… Y eso que solo estamos empezando 🤣 Pero ya puedo reconfirmar que amo México, su gente y su gastronomía ❤️🇲🇽❤️ (Si llegáis a la última foto veréis el volcán, creo que lo van a llamar el volcán de la Pedroche por todas las veces que repetí 🤣🤣🤣)”, compartía la colaboradora.

No les han faltado consejos de amigos como el actor Ricardo Gómez: “Ve a @micompachava y dale a la costra de camarón. De locossss!!!!!!!”.

No sabemos si le han hecho caso, pero sí, que no ha parado de comer. “Elotito con sal, Chile, limon, mayonesa y queso!!!! Que puta gozadera de ciudad 🇲🇽”, aseguraba encantado con cada descubrimiento que hacía.

Y no sólo él, también su mujer que no ha parado de disfrutar con cada tipo de comida que ha probado, incluidos los insectos. Ha probado unas hormigas chicatanas que, como explicaba su marido, “solo salen una vez al año. Las cogen con redes y les quitan las alas y el aguijón y luego se secan y se tuestan con un poquito de especias y de sal”. Y claro, hemos podido incluso escuchar lo crujientes que son.

Todo apunta a que Dabiz se va a traer muchas ideas para sus próximas creaciones.