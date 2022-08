Nacho Palau ha hablado con su ex tras ‘Supervivientes’: “Miguel Bosé me ha felicitado por mi concurso”

Nacho Palau se ha convertido en el tercer finalista de Supervivientes 2022 y eso nos ha permitido verle a diario durante más de tres meses. Nos ha ayudado a conocerle mejor después de haber pasado más de 25 años a la sombra de Miguel Bosé de una manera totalmente anónima.

Le conocimos cuando la pareja se separó y empezó la guerra por la custodia de sus hijos. Dos de ellos viven con el cantante en México y los otros dos, con él en Chelva, Alicante.

Muchos pensaban que iba a soltar en el concurso todas las intimidades de la que fue su pareja durante tanto tiempo, pero lo cierto es que ha sido bastante respetuoso y aunque ha hablado de él en varias ocasiones, lo ha hecho siempre con mucho cariño.

Una vez acabado el programa y con la imposibilidad de participar en el debate final por la reacción alérgica que sufrió, Nacho quiso ponerse en contacto con Bosé por sus hijos.

Primera conversación

“Los cuatro niños estaban en Somosaguas, en mi antigua casa, recién llegados de México, y le llamé para preguntarle si podía estar con ellos", cuenta en la entrevista que ha concedido a Diez Minutos.

El cantante le felicitó por su concurso y hablaron de lo duro que había sido, del logro de llegar a la final y de lo que les quedaba por hablar. Asegura que Bosé tuvo un tono conciliador y que le aseguró que los niños estaban deseando verle y que se iban a morir de alegría cuando le vieran.

Palau admite que ahora tampoco quiere una custodia compartida porque echaría mucho de menos a los dos hijos que conviven con él si tuvieran que irse con el cantante. Cree que están adaptados a su nueva vida.

“Una buena educación siempre es importante para los hijos, pero yo valoro también la calidad de vida y mis niños han creado ya unos lazos con los niños del pueblo, están felices", asegura.

Nuevamente enamorado

Pasar por Supervivientes "ha supuesto una tranquilidad en el tema económico y en el tema emocional. Vengo mucho más fuerte, con muchas ganas de hacer cosas y con proyectos. Con ganas de empezar un curso nuevo con mis hijos".

También ha hablado de Cristian y entiende que Bosé hubiera podido sentirse celoso al conocer la existencia de esta nueva relación porque pasaron mucho tiempo juntos.

"Me salió. Me dejé llevar. Cuando me fui a Supervivientes una de las cosas que quería poner a prueba y aclarar eran mis sentimientos hacia Cristian", admite, y parece que ya lo tiene más claro. Fue su nueva pareja el que se quedó al cuidado de los niños y de la madre del concursante que tiene cáncer. Ahora comparten proyectos y la ilusión por un futuro juntos.