Carly Rae Jepsen anuncia el nombre de su próximo álbum y su fecha de lanzamiento

Los rumores de un nuevo anuncio de Carly Rae Jepsen se hicieron presentes hace un par de días cuando la cantante publicó un vídeo de una luna y un relato contado con su propia voz. Sus fans sospechaban que podría tratarse de la preparación de una canción, pero, por fin, podemos saber de qué se trata y es, nada más y nada menos, el lanzamiento de su próximo disco.

The Loneliest Time es el nombre que llevará este nuevo trabajo y del que podremos disfrutar al completo el 21 de octubre. La artista lo ha anunciado así en sus redes sociales, acompañada de un texto: “Me fascina bastante la soledad. Puede ser realmente hermoso cuando le das la vuelta y lo miras. Al igual que el amor, puede causar algunas reacciones humanas extremas”. Promete un disco con el que ha realizado un gran ejercicio de introspección y con el que podremos descubrir a una Carly Rae Jepsen más verdadera.

Esta etapa musical comenzó en mayo con el estreno de Western Wind, un tema tranquilo que lleva a la nostalgia y que estuvo acompañado de un videoclip grabado en un campo lleno de margaritas, dando esa paz que transmite también la canción. Poco después, la artista lanzó una colaboración con Lewis Ofman llamada Move Me, sobre un amor que no pudo ser. Sin embargo, este hit no estará incluido en The Loneliest Time.

Según se puede saber ya desde Apple Music, el nuevo álbum de Carly Rae Jepsen contendrá 16 canciones, tres ellas como Bonus Track. Además de Western Wind, se conoce el título de uno de los temas que recopilatorio y que, muy probablemente, será el próximo single promocional, Beach House.

Carly Rae Jepsen - Western Wind (Official Video)

En el vídeo que publicó en sus redes sociales antes de anunciar el lanzamiento del álbum, la artista hablaba de la soledad y de la importancia de la Luna. Dio un mensaje que va a estar muy ligado al significado de todo el disco: “la Luna contiene todos nuestros secretos. Evoca sentimientos de nostalgia, esperanza, tristeza e incluso un poco de romance. Es un recordatorio para todos nosotros de que, en su constancia, de que incluso cuando estamos atravesando los momentos más solitarios, nunca estamos realmente solos". El 21 de octubre podremos descubrir ese viaje introspectivo con The Loneliest Time.