Carly Rae Jepsen anuncia su nuevo proyecto: ‘Western wind’

Han pasado 10 años desde que Carly Rae Jepsen sorprendió a todo el mundo convirtiéndose en una de las artistas más escuchadas de aquel 2012 en el que todo el mundo se movía al ritmo de Call me maybe. Durante la última década la solista no ha parado de trabajar pese a no haber repetido el mismo éxito que la catapultó al estrellano. Pero su tenacidad no ha menguado con el paso del tiempo y su nuevo proyecto ya estaría en marcha.

Así lo ha compartido con sus fans a través de las redes sociales en las que posteó un mapa de California donde había colocado una valla publicitaria con lo que podría ser el sexto álbum de estudio de su carrera discográfica.

Los que siguieron sus mapas y encontraron la 'x' en la realidad encontraron el tesoro llamado Western wind del que de momento poco más se sabe más allá de que lo acompaña una fotografía de estudio de la propia Carly Rae Jepsen.

En los últimos años, Carly Rae Jepsen se alejó de lo mainstream, estrictamente hablando, y ha conseguido introducirse poco a poco en una escena indie que la ha recibido con los brazos abiertos como demuestra sus actuaciones en festivales como Primavera Sound y en este 2022 incluso en Coachella donde se presentará en pocos días.

Anque aún no hayamos tenido la oportunidad de descubrir los detalles de Western wind, la respuesta a sus mensajes en las redes sociales dejan claro que la expectativa generada por esta artista es máxima y que cuenta con una buena base de fans que quieren escuchar su nueva propuesta.

De confirmarse que Western wind es el nombre de su sexto disco de estudio, éste recogerá el testigo de Dedicated side b, el segundo de sus álbumes con ese nombre en el que rindió homenaje a los sonidos electropop de los 80. ¿Se pasará ahora al country para homenajear esos vientos del oeste?

Aquellos que se han atrevido a contactar con el número de teléfono que ha dejado también como pista de su nuevo proyecto se han encontrado con la grabación de un mensaje de un contestador automático en el que Carly Rae Jepsen explicaba que muy pronto habría noticias interesantes sobre música, contenidos, y algunos desnudos... No desnudos no".